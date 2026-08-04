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Srbija ulazi u novi talas ekstremnih vrućina, a najteži dani tek dolaze. Tropske temperature koje već danima pritiskaju region svoj vrhunac dostići će između 5. i 8. avgusta, kada bi živa na termometru mogla da se približi i vrednosti od 40 stepeni.

Kako je meteorolog Nedeljko Todorović objasnio u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, narodno verovanje da "od Svetog Ilije sunce sve milije" ima određenu osnovu, jer se upravo kraj jula i početak avgusta tradicionalno smatraju najtoplijim delom godine.

- Ovo verovanje ima smisla, ali ne treba se bukvalno vezati baš za taj dan ili datum. Poznato je da su poslednjih desetak dana jula i prvih desetak dana avgusta najtopliji deo leta ili godine. Može da se desi da u tim danima bude i pljuskova i grmljavine, ali nije tako svake godine - rekao je Todorović za Kurir.

On je naglasio da je ovo leto već sada iznad proseka kada je reč o temperaturama.

- Ove godine imamo pravu letnju vrućinu od kraja jula, ako još dodamo onu krajem juna. Znači, leto je natprosečno toplo. I narednih desetak dana biće još uvek natprosečno toplo, možda čak i do polovine avgusta - objasnio je meteorolog.

Na termometru čak i 40 stepeni

Prema njegovim rečima, maksimalne temperature do nedelje će se uglavnom kretati između 35 i 40 stepeni, dok se najjači udar vrućine očekuje sredinom nedelje.

- Najekstremnija temperatura, odnosno onaj pik toplote, bio bi u utorak, sredu i četvrtak, odnosno od 5. do 8. avgusta. Tada će u nekim mestima temperatura biti 39 ili 40 stepeni. Neće to biti svuda, veća verovatnoća je na području Vojvodine, ali svakako nas očekuju veoma visoke temperature - rekao je Todorović.

Iako se krajem prve dekade avgusta nazire blago osveženje, meteorolog upozorava da to neće biti pravo zahlađenje.

- Od 7. uveče ili tokom subote, 8. avgusta, moguće je da ponegde bude kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Ali to će biti retka pojava. U većini mesta neće pasti ni kap kiše. Maksimalne temperature bi bile u blagom padu, pa bi se od 8. ili 9. avgusta do polovine meseca kretale uglavnom od 30 do 35 stepeni - naveo je Todorović.

Kako je dodao, i dalje će biti reči o natprosečno toplom vremenu.

- To nije rashlađenje, već dašak svežine. Umesto 38 ili 39 stepeni, imaćemo 32 ili 33. Građani će to primetiti, ali su to i dalje visoke temperature, jer je prosek za početak avgusta oko 28 ili 29 stepeni - istakao je meteorolog.

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Foto: RTS Printscreen

Srbiju muči i suša

Osim visokih temperatura, veliki problem predstavlja i dugotrajan nedostatak padavina. Todorović upozorava da je suša možda čak i ozbiljniji problem od same vrućine.

- Sušni period se nastavlja, manjak padavina postoji odavno. Ovogodišnji veoma niski vodostaji posledica su prošle i ove godine. Već prošle godine počeli su problemi sa manjkom padavina, a zatim se nastavilo i ove godine, posebno tokom maja, juna i jula - rekao je on.

Kako je meteorolog Todorović objasnio, zbog toga su reke i zemljišta veoma iscrpljeni.

- Kada imate dug period sa malo kiše, normalno je da vodostaji osete tu nestašicu. Nalazimo se praktično u drugoj godini sa relativno malom količinom padavina - upozorio je Todorović.

Govoreći o nepodnošljivim noćima tokom tropskih talasa, meteorolog je objasnio da su najugroženiji stanovnici velikih gradova.

- Taj osećaj nemoći i teško spavanje tokom noći vezani su prvenstveno za velike gradove, pre svega Beograd. U manjim mestima gde ima više zelenila i šume, naročito u brdskim predelima, jutra su dovoljno sveža za normalan san. Problem je u betonskim blokovima, asfaltu i gustoj gradnji, gde se toplota dugo zadržava - rekao je Todorović.

Požari haraju Evropom

Ekstremne vrućine nisu problem samo Srbije. Širom Evrope bukte požari, a meteorolog objašnjava da su najugroženiji mediteranski krajevi.

- Prvi ekstremni toplotni talas počeo je još u junu na zapadu Evrope. Francuska, Nemačka, oblast Alpa, Italija i posebno Španija imali su veoma dug period visokih temperatura. Kod nas je taj vazduh stigao krajem juna - rekao je Todorović.

Prema njegovim rečima, sada je jezik toplote prebačen ka srednjoj i jugoistočnoj Evropi.

- U Španiji se i dalje zadržavaju temperature oko 40 stepeni zbog uticaja afričkog vazduha. Ali sada je taj talas pomeren prema našem području. Istovremeno, u nekim delovima Evrope već ima kiše, pljuskova i grmljavine - objasnio je meteorolog.

Govoreći o požarima koji poslednjih nedelja potresaju Evropu, Todorović je rekao da su oni česta posledica dugih sušnih perioda i visokih temperatura.

- Ako pratimo izveštaje godinama, videćemo da se požari često javljaju u Kaliforniji, na Mediteranu, u Španiji, Italiji, Grčkoj, Dalmaciji, Turskoj, ali i Australiji. To su područja gde se tokom leta često stvaraju uslovi za velike požare - zaključio je Nedeljko Todorović.

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PAKAO TEK STIŽE U SRBIJU, TEMPERATURE IDU DO 40 STEPENI! Meteorolog Todorović otkrio kada stiže vrhunac vreline: "Ne nazire se kraj tropskom talasu" Izvor: Kurir televizija

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