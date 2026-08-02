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Ko je bio Sveti ilija?

Sveti Ilija živeo je u 9. veku pre nove ere, rodom je bio iz grada Tesvita, zbog čega se zove Tesvićanin. Bio je poznat po svojoj strogoj askezi i borbi protiv lažnih idola i proroka, a prema hrišćanskom predanju, ovaj svetac, veoma poštovan u našem naordu, nije umro, već je živ u telu uznesen na nebo u ognjenim kočijama.

Zajedno sa Mojsejem, javio se Isusu Hristu na gori Tavor tokom Preobraženja Gospodnjeg, navodi se na sajtu Srpske pravoslavne crkve.

Već na rođenju, anđeli Božji pokazali su predznamenje Ilijinog plamenog karaktera i njegove bogomdane sile ognjene, "velikim čudesima Ilija dokaza silu i vlast Božju".

Foto: Shuterstock

Sveti Ilija Gromovnik slavi se u najsušnije i najtoplije doba godine. Veruje se da svetac odlučuje gde će biti suša, a gde će padati kiša. Zbog toga se smatra da na današanji praznik ne treba raditi u polju, niti ulaziti u vinograde kako se ne bi navukao gnev svetitelja.

Ukoliko danas grmi, propašće sav rod oraha i lešnika. Od davnina čuva se izreka: "Od Svetog Ilije, sunce sve milije".

Kako predanje kaže, na dan Svetog Ilije pre podne je leto, a posle podne jesen. Nakon ovog dana se, prema narodnom verovanju, više ne treba kupati u rekama.

Ilindan koji prate ovi običaji, slava je vazduhoplovaca, obnarodovana ukazom iz 1924. godine. Sa propašću Kraljevine Jugoslavije prekinuta je takva tradicija, a onda je obnovljena 1992.

Svetitelji poput Svetog Ilije izdvajaju se i kao velika inspiracija za imena koja roditelji biraju za decu. A ko dete nazove po ovom svecu, priziva veliki blagoslov jer je to ime simbol snage i neustrašivosti.