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Pik letnje sezone i veliki tranzitni talas maksimalno su opteretili koridor 10 u oba smera, navodi se u poslednjem izveštaju AMSS i dodaje da su velike gužve na gotovo svim graničnim prelazima koji vode ka istoku ali i zapadu evropskog kontinenta.

"Statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, a posebno pri ovako visokoj temperaturi. Svakih dva sata zaustavite vozilo po mogućstvu u hladu, da se rashlade vitalni sklopovi kako bi sigurnije nastavili putovanje", savet je vozačima AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, putnička vozila na granici se zadržavaju do pet sati, a teretnjaci čekaju do tri sata.

Na (PMV) putničkim terminalima na graničnom prelazu Gradina, na izlazu se čeka do 300 minuta, ulazu 20 minuta, na prelazu Strezimirovci, na izlazu putnička vozila se zadržavaju 60 minuta, Horgošu, na ulazu 20 minuta, Preševu, na izlazu 90 minuta, ulazu 20 minuta, na prelazu Špiljani, na ulazu 20 minuta, Batrovci, na ulazu, 30 minuta, Sremska Rača, na izlazu 30 minuta, ulazu 30 minuta.

Na (TMV) terminalima na graničnom prelazu Šid, teretna vozila na izlazu se zadržavaju do 180 minuta.