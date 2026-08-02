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Posada Helikopterske jedinice MUP Srbije upućena je u okolinu Burgohonda, novo područje angažovanja tokom pružanja vazdušne podrške u gašenju velikih požara koji danima pogađaju Španiju, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Posle jutarnjeg operativnog sastanka u štabu međunarodne misije, posada Helikopterske jedinice MUP-a Srbije upućena je na novo područje angažovanja u mestu Burgohondo, u provinciji Avila, gde nastavlja pružanje vazdušne podrške u gašenju velikih požara koji već danima pogađaju Kraljevinu Španiju.

Helikopter H215 „Super Puma“ Helikopterske jedinice MUP-a Srbije već je tokom prepodneva izveo 36 naleta, izbacivši 126 tone vode na požarište u okolini Burgohonda i pružajući ključnu podršku snagama angažovanim na obuzdavanju vatrene stihije.

Svaka promena požarišta znači novi operativni plan, novu procenu rizika i novu odgovornost. Upravo zato su poverenje, koordinacija i zajedničko delovanje međunarodnih timova ono što pravi razliku kada se vodi borba protiv požara ovakvih razmera.