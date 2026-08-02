NA NEBU IZNAD ŠPANIJE DANAS LETI SRPSKA "SUPER PUMA" Helikopterska jedinica MUP upućena na novo područje u gašenju požara: Tokom podneva izbacila 126 tona vode
Posada Helikopterske jedinice MUP Srbije upućena je u okolinu Burgohonda, novo područje angažovanja tokom pružanja vazdušne podrške u gašenju velikih požara koji danima pogađaju Španiju, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Posle jutarnjeg operativnog sastanka u štabu međunarodne misije, posada Helikopterske jedinice MUP-a Srbije upućena je na novo područje angažovanja u mestu Burgohondo, u provinciji Avila, gde nastavlja pružanje vazdušne podrške u gašenju velikih požara koji već danima pogađaju Kraljevinu Španiju.
Helikopter H215 „Super Puma“ Helikopterske jedinice MUP-a Srbije već je tokom prepodneva izveo 36 naleta, izbacivši 126 tone vode na požarište u okolini Burgohonda i pružajući ključnu podršku snagama angažovanim na obuzdavanju vatrene stihije.
Svaka promena požarišta znači novi operativni plan, novu procenu rizika i novu odgovornost. Upravo zato su poverenje, koordinacija i zajedničko delovanje međunarodnih timova ono što pravi razliku kada se vodi borba protiv požara ovakvih razmera.
Na nebu iznad Španije danas leti srpska “Super Puma”. Ne kao simbol jedne države, već kao deo zajedničke misije da se sačuvaju ljudski životi, domovi i priroda. To je snaga solidarnosti. To je Srbija kada je najpotrebnija.