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Policijski psi mogu biti važan oslonac u potragama, otkrivanju krivičnih dela i dokaza. To je pokazao i službeni pas Aki Maki koji je u kanalu Vizelj pronašao kofer sa telom ubijene devojke.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je četu vodiča službenih pasa policijske brigade Policijske uprave za grad Beograd. Pohvalio je akciju u kojoj je službeni pas pronašao kofer sa telom dvadesetosmogodišnje Ruskinje u kanalu Vizelj.

Da nije bilo Akija Makija, potraga za telom ruske državljanke, koja je nestala 25. jula trajala bi mnogo duže. Osumnjičeni za ubistvo uhapšen je na aerodromu prilikom pokušaja bekstva, a telo devojke pronađeno je nakon toga u kanalu u Padinskoj skeli.

"Na nepristupačnom terenu, gde bi verovatno bez njega i vodiča ta potraga trajala možda i danima.Ono što moramo je da popravimo infrastrukturu, da stvorimo bolje uslove“, rekao je Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova.

Foto: Prinskrin Rts

Vodič Vladan će udomiti psa

A službenim psima kojih u policijskoj brigadi ima nešto više od 60, za nagradu je dovoljna i lepa reč i dodir vodiča, za kojeg su veoma vezani. Akijev vodič Vladan već je odlučio da nakon završetka službe udomi psa.

"Kao štene je bio moj kućni ljubimac koji je posle osam meseci postao vlasništvo MUP-a. Imamo već pet godina zajedničkog rada i života“, kaže Vladan Kovačević, vodič službenih pasa.

Foto: Prinskrin Rts

Šta se proverava prilikom selekcije pasa

Prilikom selekcije pasa proverava se da li su socijalizavani, da li se plaši visine, dubine, mraka, kako reaguju na pucanj. Biraju se oni koji su spremni i za najteže situacije, jer su i zadaci raznovrsni - od obezbeđivanja manifestacija, kontrole u školama, pa do mnogo izazovniijh i opasnijih potraga.

"Psi su podeljeni po delatnostima, obučavamo ih za detekciju narkotika, eksploziva, odbranu i napad i trag. U skladu sa strukom radimo sa svim rasama, a one rase koje su najzastupljenije u svim službama u svetu pa i kod nas su nemački ovčari, belgijski ovčari, labradori, nemački kratkodlaki ptičari", kaže Bojan Gavrilović, stariji instruktor za obuku vodiča i dresuru službenih pasa.

Pedigre nije presudan, već dobar njuh. Da ga psi izoštre i pravilno upotrebe najvažnija je dobra obuka, koja traje oko šest meseci. Nakon toga službeni psi dobijaju certifikat i spremni su za prve zadatke.