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Nakon ozbiljnog incidenta koji se dogodio na omiljenoj plaži turista na Tasosu, kada su ogromni talasi povukli devojčicu i muškarca, sa poznate stranice Nikana.gr upućeno je hitno upozorenje svim srpskim turistima koji se trenutno nalaze ili putuju u Grčku.

U dramatičnoj akciji na Golden biču, spasioci su u poslednjem trenutku uspeli da izvuku devojčicu i muškarca sa pulsom, nakon čega ih je Hitna pomoć prevezla u bolnicu.

Zbog opasnih uslova na moru, odmah je podignuta crvena zastavica i izdat apel kupačima:

- Važno upozorenje za sve turiste u Grčkoj: Talasi na plažama nisu za igru! Molimo vas da shvatite upozorenja izuzetno ozbiljno: Kada su talasi veliki, nikako ne ulazite u vodu, bez obzira na to koliko ste dobar plivač! - poručuju iz Nikana.gr.

1/5 Vidi galeriju Na Goleden bič na Tasosu, spasioci izvukli iz vode devojčicu i muškarca koji su se davili. Foto: Privatna arhiva

Šta tačno znače zastavice na plažama?

Mnogi turisti olako shvataju ili ne znaju značenje obojenih zastavica koje spasioci postavljaju na plažama, pa iz Nikana.gr podsećaju na ključne oznake bezbednosti:

Zelena zastavica: Kupanje je potpuno bezbedno.

Žuta zastavica: Umerena opasnost — potreban je dodatan oprez.

Narandžasta zastavica: Opasnost od vetra koji dušeke i rekvizite može odneti daleko na pučinu.

Crvena zastavica: Stroga zabrana ulaska u vodu! Uslovi su izuzetno opasni čak i za najiskusnije plivače zbog jakih struja i velikih talasa.

Poseban oprez za Sarti i okolne plaže!

Iz Nikana.gr posebno skreću pažnju turistima koji letuju na Sitoniji, naročito u popularnom mestu Sarti i okolnim uvalama, gde olujni vetar i podzemne struje često prave ogromne probleme.

- Sarti je poznat po tome što vetar i talasi mogu postati izuzetno opasni za kupanje (kao i na obližnjoj plaži Platanitsi). Budite oprezni, čuvajte sebe i svoju decu i delite ovo upozorenje dalje - naglašava se u objavi.

Zamenska mesta za bezbedno kupanje

Za dane kada su na otvorenim plažama Sarti i Golden bič prisutni veliki talasi, turistima se savetuje da pređu na prirodno zaštićene uvale u okolini Sartija kao što su Ahlada, Tourkolimnionas ili Orange Beach, gde se od vetra može pronaći sigurniji zaklon.