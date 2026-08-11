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Zabačena u prelepoj uvali između Male i Velike plaže u Ulcinju, ušuškana gustom borovom šumom koja je štiti od znatiželjnih pogleda, nalazi se plaža kakve nema nigde drugde na Jadranu.

Iako ju je čuveni CNN uvrstio na prestižnu listu najlepših nudističkih plaža na svetu, ono što je izdvaja nije samo njena nestvarna lepota, već jedno rigorozno pravilo - muškarcima je ulaz strogo zabranjen!

Ženska plaža, kako joj i samo ime kaže, predstavlja pravu oazu isključivo za žene. Od maja do oktobra, svakog dana u periodu od 8 do 18 časova, pristup je dozvoljen samo njima. Kako se pravila ne bi kršila i kako bi gošće imale potpuni mir, na ulazu svakodnevno dežura čuvar. Izuzetak se pravi jedino u ranim jutarnjim (od 7 do 8 časova) i kasnim popodnevnim satima, kada muškarci mogu nakratko da posete ovaj lokalitet, a plaža je preko dana otvorena i za decu sa smetnjama u razvoju koja dolaze u pratnji majki.

Zašto žene iz celog sveta dolaze baš ovde?

Tajna ove mistične plaže, koja se u staroj Jugoslaviji u žargonu nazivala i "najlon" plažom, leži u njenim jedinstvenim lekovitim svojstvima. Iz dubine mora izviru jaki izvori sumporne vode koja se meša sa slanim morskim talasima, stvarajući neverovatno gustu, zelenkastu vodu obogaćenu jodom i vodonik-sulfidom.

Ovo čudo prirode primećeno je još polovinom prošlog veka, a postoje podaci da je za njegova svojstva bio zainteresovan čak i čuveni naučnik Mihajlo Pupin, koji je o tome pisao i knjazu Nikoli.

Kupanje u ovakvoj vodi, u kombinaciji sa prirodnim aerosolom i vazduhom iz borove šume, pokazalo se kao neverovatno blagotvorno za žensko zdravlje. Dame ovde dolaze pre svega jer se veruje da voda i tronedeljni boravak pomažu u lečenju steriliteta i različitih ginekoloških tegoba. Pored toga, boravak na Ženskoj plaži i korišćenje lekovitog blata preporučuje se i osobama sa dermatološkim i respiratornim problemima.

Zbog svih ovih neverovatnih prirodnih darova, dugogodišnje tradicije i specifičnog ambijenta, već uveliko postoje inicijative i apeli nadležnima da se ova crnogorska uvala zaštiti i upiše na UNESCO listu svetske baštine.

Do tada, ona ostaje jedinstveno, skriveno utočište u kojem priroda, barem na 10 sati dnevno, pripada isključivo ženama.