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I pre otvaranja šaltera glavne pošte u Sremskoj Mitrovici formirao se red građana koji žele da među prvima podnesu zahtev za turističke vaučere za odmor u Srbiji. Neki penzioneri su čak sa sobom poneli i stolice.

Iako u ranim jutarnjim satima nije bilo velike gužve, mnogi nisu želeli ništa da prepuste slučaju, pa su ispred pošte stigli znatno pre početka rada.

- Došla sam ranije jer je broj vaučera ograničen i želim da predam dokumentaciju među prvima. Planiram da putujem u jednu od banja u Srbiji - rekla je jedna penzionerka koja je čekala u redu.

Državna pomoć od značaja

Foto: Dijana Šćekić

Mnogi okupljeni kažu da turističke vaučere koriste godinama i da im ova pomoć države mnogo znači.

- Ako dobijemo vaučer, lakše ćemo otići na odmor. Svake godine se prijavljujemo i nadamo se da ćemo i ovog puta biti među onima koji će ih dobiti - rekli su građani.

Za gradove i opštine nisu određene posebne kvote, već se prijave primaju u svim poslovnicama "Pošte Srbije" do utroška ukupnog broja vaučera.

Gužve i u Beogradu

Foto: Kurir

Kurir je takođe u Beogradu ispored pošte na Banjici uslikao penzionere koji su, kako kažu i pre šest sati došli da čekaju podelu vaučera za odmor u Srbiji.

- Nije bilo teško ustati, isplati se. Nismo na suncu, a i verujemo da će biti podeljeni kao i svake godine u rekordnom roku pa smo zato požurili - veli jedan od njih.