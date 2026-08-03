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Kako je istakao, Vlada Srbije je za ovu namenu opredelila 300 miliona dinara, za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara.

Pravo na vaučere imaju penzioneri koji primaju penziju do 80.000 dinara, što je definisano uredbom koju je Vlada Republike Srbije već usvojila.

Mali je pozvao penzionere da iskoriste ovu meru države te da uz zahtev koji se nalazi na sajtu Ministarstva turizma podnesu i potvrdu o rezervaciji smeštaja a, kako je najavio, prijave će se rangirati na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru Pošta Srbije.

- Jutros u osam počela je predaja zahteva. Ovo je mera koja se kroz razgovore sa penzionerima pokazala učinkovitom, budući da je veliko interesovanje za odmor najstarijih građana u Srbiji i zato je ponavljamo jer želimo državu po meri njenih građana - rekao je Mali.

On je istakao da je prijava ugostitelja za učešće u programu počela preko sistema e-turista, i do sada je prijavljeno više od 2.150 ugostitelja.

Foto: Screenshot RTS





- Popunjavanje prijave je jednostavno, uz popunjavanje tek nekoliko osnovnih podataka, a vaučer se isporučuje na navedenu adresu. Takođe, treba uneti naziv ugostiteljskog objekta iz potvrde o rezervaciji, kao i period rezervacije smeštaja. Proces je jednostavan, želimo da pomognemo građanima kojima je za dostojanstven život potrebna podrška države - istakao je.

Vaučeri se mogu koristiti u trajanju od najmanje pet noćenja izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera dok je krajnji rok za korišćenje 1. novembar 2026. godine.

- Od početka pandemije imali smo 19 različitih vrsta jednokratnih pomoći građanima ukupne vrednosti 280 milijardi dinara. Imali smo pomoći za penzionere, punoletne građane, mlade, majke, za naše građane na Kosovu i Metohiji, za nezaposlene, i tako dalje.

Sada idemo sa novim paketom mera sa jasnim fokusom na prioritetne grupe penzionere, socijalno ugrožene, zdravstveno ugrožene građane - rekao je Mali.