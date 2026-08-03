Već podeljeno 8.000 vaučera za odmor u Srbiji! Ogromno interesovanje građana: Podela svih 30.000 očekuje se u rekordnom roku
Prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara počela je jutros, a do sada je evidentirano 8.000 prijava, rekla je danas direktorka Sektora za prodaju Pošte Srbije Ivana Marković i dodala da je zainteresovanost građava velika.
Markovićeva je rekla da očekuje da će vaučeri da budu podeljeni u roku od sat vremena.
Navela je i da je sama procedura prijave vrlo jednostavna: građani se prijavljuju i dolaze na šaltere Pošte Srbije sa popunjenom prijavom, potvrdom o rezervaciji smeštaja i nakon samog evidentiranja dobijaju od šalterskih radnika potvrdu o evidentiranju.
- Nakon toga dobiće vaučere na kućne adrese, odnosno adrese koje su naveli u samim potvrdama - kazala je Markovićeva, a Blic prenosi pisanje Tanjuga.
Biće podeljeno 30.000 vaučera, a program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara.