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Prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara počela je jutros, a do sada je evidentirano 8.000 prijava, rekla je danas direktorka Sektora za prodaju Pošte Srbije Ivana Marković i dodala da je zainteresovanost građava velika.

Markovićeva je rekla da očekuje da će vaučeri da budu podeljeni u roku od sat vremena.

Navela je i da je sama procedura prijave vrlo jednostavna: građani se prijavljuju i dolaze na šaltere Pošte Srbije sa popunjenom prijavom, potvrdom o rezervaciji smeštaja i nakon samog evidentiranja dobijaju od šalterskih radnika potvrdu o evidentiranju.

- Nakon toga dobiće vaučere na kućne adrese, odnosno adrese koje su naveli u samim potvrdama - kazala je Markovićeva, a Blic prenosi pisanje Tanjuga.

Biće podeljeno 30.000 vaučera, a program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara.

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