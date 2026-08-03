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Sednica Štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura i situacija sa vodostajem reka u zemlji počela je nešto posle 9.00 časova u zgradi Vlade Srbije, a sednici prisustvuje i premijer prof. dr Đuro Macut.

Sednici Štaba za vanredne situacije prisustvuju i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, ministri Dragan Glamočić, Adrijana Mesarović, Sara Pavkov, Nemanja Starović, Dubravka Đedović, Marko Đurić, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković.

Apel građanima

Premijer Macut je juče uputio apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana, navodeći da je proizvodnja električne energije za sada stabilna, ali je na niskom nivou.

- Imamo potrebu da apelujemo na naše sugrađane da smanje upotrebu velikih potrošača električne energije, klima uređaja, individualno u svojim domovima - rekao je Macut.

Prema njegovim rečima, smanjenjem upotrebe velikih potrošača električne energije smanjiće se potrebe uzimanja rezervi koje Srbija ima zahvaljujući hidroelektrani na Dunavu, odnosno da se one ne koriste van svojih kapaciteta koje su moguće.

Zemlje u okruženju već preduzele drastične mere

Ukazao je da su zemlje u okruženju već preduzele i mnogo drastičnije mere, među kojima Mađarska i Rumunija.

Ministarka za rudarstvo i energetiku Dubravka Đedović Handanović izjavila je ranije da je zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja električne energije u hidrocentrali Đerdap 1 na 20 odsto kapaciteta, dodajući da su svi zaposleni u energetskom sektoru posvećeni tome da se prebrodi situacija sa sušom i apelovala na građane da racionalno koriste električnu energiju.