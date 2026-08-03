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Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra proslavljaju Blagu Mariju, koji je posvećen Mariji Magdaleni, koja je rodom iz Sirije, okoline grada Magdale, odakle i ime Magdalena.

U mladosti je bila grešnica, ali joj je Hrist oprostio grehe, od kada se posvetila veri, učila od njega i postala njegova sledbenica, ravnopravna sa svim apostolima. Nakon Hristovog vaskrsnuća putuje u Rim, gde caru Tiberiju nosi crveno jaje, kao simbol vesti o vaskrsnuću, a veruje se da zbog ovoga i farbamo jaja u crveno.

Iz Rima je otišla u Efes, gde je i umrla. Veruje se da je Blaga Marija sestra Ilije Gromovnika, kao i da je zaštitnica žena. Zbog ovoga nije čudno ukoliko na Blagu Mariju začujete grmljavinu, jer ovako "brat i sestra razgovaraju".

Večeras kada dočekujemo ovaj praznik, savet je svim ženama, da dan završe molitvom upućenom Blagoj Mariji, pre nego što odu na spavanje.

Na ovaj praznik, dobro je za svaku ženu da ode u crkvu, zapali sveću i pomoli se. Može da traži jednu želju i svetiteljka će joj ispuniti.

Za praznik Blage Marije vezani su razni običaji i verovanja, a jedan od njih jeste da se izbegavaju teški fizički poslovi, već da dan treba provesti u miru, odmoru i molitvi.

Foto: Printscreen/Youtube

Molitva Mariji Magdaleni

"O , sveta mironosice i svehvalna ravnoapostolna Hristova učenice, Magdalino Marijo, i u skrušenju srca naših ti se molimo, i usrdno ti pritičemo mi grešni i nedostojni, jer si verna i moćna za nas posrednica pred Bogom.

Ti si u životu svome podnosila strašno mučenje demona, no blagodaću Hristovom, javno si ih se oslobodila, i nas, molitvama tvojim, od besovskih zamki izbavi, da neprestano za vreme svog života našeg, rečju, mišlju i tajnim pomislima srca naših, verno poslužimo, kao što smo i obećali, Jedinom Svetom Vladici Bogu.

Ti si više od svih zemnih blaga zavolela Preslatkog Gospoda Isusa i radi Njega si svim životom svojim sledovala Božanstvenom učenju Njegovom i blagodaću nisi samo svoju dušu hranila nego i mnoštvo ljudi si od tame mnogobožja ka Hristovoj čudesnoj svetlosti privodila.

Sa verom te molimo, isprosi nam od Hrista Boga prosvećujuću i osvećujuću blagodat, da njom osenjeni uzrastamo u veri, i blagočešću u podvigu ljubavi i samoutvrđenju, da se nelenjosno potrudimo da služimo bližnjima u njihovim nevoljama duševnim i telesnim, sećajući se primera tvog čovekoljublja. Ti si , sveta Marijo, bodrena blagodaću Božijom, proživela žitije na zemlji i mirno si otišla u nebeske obitelji.

Moli Hrista Spasa, da nas molitvama tvojim udostoji da ne spotičući se svršimo stranstvovanje naše u ovoj dolini plača, i u miru i pokajanju skončamo život naš, i u svetosti poživimo na zemlji, i da se udostojimo večnog blaženog života na nebesima i tamo sa tobom i svima svetima zajedno proslavimo Nerazdeljnu Trojicu, opevajući Jedino Božanstvo Oca i Sina i Duha svetoga u vekove vekova".

Amin.