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Način odevanja prilikom odlaska u crkvu i manastir često je tema među vernicima, naročito tokom letnjih meseci kada zbog visokih temperatura mnogi biraju laganiju garderobu.

Teolog Aleksandar Đurđević je u objavi na društvenim mrežama podsetio vernike da prilikom dolaska u manastire i crkve vode računa o načinu odevanja, ističući da prikladna garderoba predstavlja izraz poštovanja prema svetinji, uz napomenu da je najvažnije da čovek na liturgiju dolazi čistog srca.

"Nismo krenuli na plažu, nego u manastir"

- Ovo je primer kako ne treba da dođete obučeni u manastir, u šortsu, majici, papučama. Nismo krenuli na plažu, nego u manastir. Ovo je primer dečka koji je došao dobro obučen, u pantalonama, patikama, majici - naveo je teolog na svom Tiktoku.

Istakao je da u manastire treba dolaziti prikladno odeven, podsećajući da se na ulazima u većinu manastira nalaze table sa pravilima o tome kako posetioci treba da budu obučeni.

- Kada dolazite na svetu liturgiju, gledajte da budete pristojno odeveni. Na svetoj liturgiji se susrećemo sa Hristom, i trebali bismo da obučemo ono najlepše što imamo, da uvek budemo čisti i ispeglani. Znam da ovo nije suština, i da treba pre svega doći čistog srca na svetu liturgiju, ali mi nismo samo duša, nego i telo, tako da treba doći čisti telesno - napominje teolog.

Dodao je da će se uvek naći neko ko će na svetu liturgiju doći u bermudama i majici, ali da takve vernike treba na primeren način upoznati sa tim kako se dolazi u crkvu.

Kodeks odevanja

- Isto tako, znam da ne treba da gledamo i da blenemo ko je kako obučen u crkvi i ko šta radi u crkvi, ali kada ne bismo imali oči i ne bismo videli sve te stvari, onda bi bilo jedno potpuno rasulo u crkvi. Tako da ipak te neke stvari, iako nisu suštinske, odnosno formalnosti, treba da se ispoštuju - rekao je Đurđević.

Naglasio je i da nisu svi u istoj materijalnoj situaciji, ali da u crkvi niko ne procenjuje vernike po tome šta nose, već da je važno ispoštovati osnovnu pristojnost i kodeks odevanja.

- Farmerke, pantalone, košulje, suknje, marame, sve je to dozvoljeno, samo nemojte dolaziti nepristojno odeveni - zaključio je.