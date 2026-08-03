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Šalteri Pošte Srbije od jutros u osam časova primaju prijave za vaučere za subvencionisano korišćenje usluga smeštaja. Već u prvih sat vremena prijavilo se 20.106 penzionera, dok je do 10 časova raspodeljeno ukupno 22.987 vaučera, saopštio je ministar turizma i omladine Husein Memić na svom Instagram profilu.

- Naši penzioneri pokazuju veliko interesovanje što potvrđuje koliko im je ova mera važna, posebno onima sa nižim primanjima. Vaučeri za njih predstavljaju značajnu podršku i priliku da sebi priušte odmor u Srbiji. Na raspolaganju im je više od 2.450 ugostitelja koji su se prijavili za učešće u programu - izjavio je ministar turizma i omladine Husein Memić.

Ministar je istakao da su i druge mere Ministarstva turizma i omladine značajno doprinele razvoju domaćeg turizma, te da se program turističkih vaučera prirodno uklapa u politiku podrške domaćim destinacijama, ugostiteljima i građanima.

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