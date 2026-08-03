- Naši penzioneri pokazuju veliko interesovanje što potvrđuje koliko im je ova mera važna, posebno onima sa nižim primanjima. Vaučeri za njih predstavljaju značajnu podršku i priliku da sebi priušte odmor u Srbiji. Na raspolaganju im je više od 2.450 ugostitelja koji su se prijavili za učešće u programu - izjavio je ministar turizma i omladine Husein Memić.