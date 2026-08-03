ANS zakazao konferenciju za medije: Tema "Slučaj Valjevo u plamenu – od ubijenog dečaka do stvarnih smrti"
Asocijacija novinara Srbije (ANS) održaće u četvrtak, 6. avgusta, u 12 časova u Medija centru ANS, na adresi Terazije 3 u Beogradu, konferenciju za medije pod nazivom "Slučaj Valjevo u plamenu – od ubijenog dečaka do stvarnih smrti", na kojoj će, kako je najavljeno, predstaviti činjenice i otvoriti pitanja odgovornosti za medijske manipulacije, atmosferu nasilja i ćutanje institucija.
Kako je saopštio ANS, javnosti će se, između ostalih, obratiti i advokati policijskih službenika koji zastupaju njihove interese u predmetima povezanim sa ovim slučajem.
Iz ANS-a navode da će tokom konferencije biti upućen apel medijima, nadležnim institucijama i javnosti.
- Istina ne sme biti žrtva manipulacije. Odgovornost ne sme izostati - poručili su iz Asocijacije novinara Srbije.