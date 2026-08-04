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U crkvenom kalendaru ovaj praznik nije obeležen crvenim slovom, ali zauzima posebno mesto u narodnoj tradiciji i među vernicima.

Prema Jevanđelju, Marija Magdalena poticala je iz grada Magdale na obali Galilejskog jezera. Bila je među najvernijim sledbenicima Isusa Hrista, prisustvovala je njegovom raspeću, a prema hrišćanskom predanjuupravo je ona prva videla vaskrslog Hrista i vest o Vaskrsenju prenela apostolima.

Zbog toga je Crkva naziva ravnoapostolnom, odnosno jednakom apostolima po značaju njene misije.

Običaji i verovanja na Blagu Mariju

U srpskom narodu praznik je poznat kao Blaga Marija i smatra se ženskim praznikom. Vernici na ovaj dan odlaze u crkvu, pale sveće i upućuju molitve za zdravlje, mir i blagostanje porodice.

U mnogim krajevima Srbije veruje se da na Blagu Mariju ne treba započinjati teške fizičke poslove, već dan provesti u miru, molitvi i okupljanju sa najbližima.

Narodna predanja kažu da je Blaga Marija zaštitnica žena, dece i porodice, pa joj se mnogi obraćaju molitvom za pomoć u teškim trenucima. U pojedinim krajevima ovaj svetac obeležava se kao zavetni dan sela ili porodična slava.