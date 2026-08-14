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Uticaj El Ninja na Evropu obično nije tako neposredan kao na područjima bližim Tihom okeanu. Promene se na evropskom kontinentu često pojavljuju sa zakašnjenjem i zavise od drugih atmosferskih faktora.

Nad tropskim delom Tihog okeana ubrzano se razvija snažan El Ninjo, koji bi prema trenutnim prognozama krajem jeseni i početkom zime mogao da dostigne izuzetno visoku, pa čak i rekordnu snagu. Njegov uticaj se već primećuje u atmosferskoj cirkulaciji, a tokom jeseni i zime mogao bi sve snažnije da oblikuje vreme i u Evropi, piše "Severe Weather Europe".

Tri stepena iznad proseka

El Ninjo nastaje kada se površina ekvatorijalnog dela Tihog okeana zagreje iznad proseka, što zatim menja raspored pritiska, vetrova i padavina na velikom delu planete. Najnovije analize pokazuju izrazito toplo područje okeana, dok pojedini modeli predviđaju da bi temperaturno odstupanje moglo da pređe tri stepena iznad proseka. Ukoliko se ostvari takav razvoj, događaj bi mogao biti među najsnažnijima otkad postoje merenja.

Uticaj El Ninja na Evropu obično nije tako neposredan kao na područjima bližim Tihom okeanu. Promene se na evropskom kontinentu često pojavljuju sa zakašnjenjem i zavise od drugih atmosferskih faktora, zbog čega prognoze za Evropu nose veći nivo neizvesnosti. Tokom jula nad severom Evrope zadržavalo se snažno polje visokog pritiska. Takav raspored pojačavao je toplotu u zapadnoj polovini kontinenta, dok su na istoku i severoistoku temperature uglavnom bile bliže proseku ili ispod njega. Početkom avgusta očekuje se nešto drugačiji raspored. Nad severom kontinenta prognozira se polje niskog pritiska, dok bi visok pritisak trebalo da preovladava nad centralnom, južnom i jugoistočnom Evropom.

Iznadprosečna toplota

Takav razvoj donosi iznadprosečnu toplotu i uglavnom suvo vreme u većem delu kontinenta. Na severu i severozapadu Evrope očekuju se temperature oko proseka ili niže od njega, uz češću kišu povezanu sa poljem niskog pritiska. Promena se nazire u drugoj polovini avgusta. Polje visokog pritiska bi trebalo da se pomeri prema istoku, dok bi uticaj niskog pritiska sa Atlantika mogao da se proširi južnije prema zapadnom i centralnom delu Evrope. To bi u zapadnu i centralnu Evropu trebalo da vrati temperature bliže uobičajenim vrednostima. Na severu bi moglo da se zadrži hladnije vreme, dok bi se centar najveće vrućine postepeno premestio prema istočnim delovima kontinenta. Prognoze za sada ne ukazuju na to da je El Ninjo jedini uzrok vremenskih prilika u Evropi. Njegov uticaj zavisi od toga gde se nalazi najtopliji deo Tihog okeana, koliko će događaj ojačati i kako će na promene reagovati mlazna struja. Prema trenutnim procenama, ovogodišnji El Ninjo pripada tipu kod kojeg je najveće zagrevanje smešteno u istočnom delu Tihog okeana. Takvi događaji tokom kasnog leta mogu sporije da utiču na Evropu, ali ako El Ninjo zaista dostigne ekstremnu snagu, njegov bi efekat tokom jeseni i zime mogao da se proširi na velik deo atmosfere severne hemisfere.

Za Evropu to za sada znači nastavak toplog i suvog vremena u većem delu avgusta, uz svežije i kišovitije prilike na severozapadu. U drugoj polovini meseca, zapad i centar kontinenta mogli bi da osete popuštanje vrućine, dok bi se najizraženija toplota pomerila prema istoku.