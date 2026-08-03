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Prava drama odigrala se sinoć, posle 20 časova, kod manastira Preobraženje u blizini Ovčar Banje, a sve je počelo kada je dečak imitirao "Spajdermena" i popeo se na stenu, sa koje nije mogao da siđe.

Dečak star oko 10 godina sinoć je posle 20 časova izazvao pravu dramu koja je, srećom, završena bez težih posledica. Dečak se popeo na nepristupačnu stenu, a u pokušaju da ga spasu monasi manastira ostali su zaglavljeni, pa je u akciju morala da se uključi i spasilačka ekipa.

Vatrogasci-spasioci iz Čačka uspeli su da sve bezbedno spuste na zemlju pomoću odgovarajuće opreme.

Foto: RINA

Nestašluk se pretvorio u opasnu situaciju

Kako nezvanično saznaje portal Nova.rs, dečak je tokom igre u jednom trenutku povikao: "Spajdermen" i popeo se na stenu u blizini manastira Preobraženje kod Ovčar Banje.

On je uspeo da se popne, ali nije znao kako da siđe, pa se nestašluk pretvorio u opasnu situaciju.

Ostali zaglavljeni

Dvojica monaha iz manastira videla su šta se događa i odmah pritekla u pomoć desetogodišnjaku. Međutim, jedan od njih se zaglavio na pola puta i nije mogao ni da nastavi uspon niti da se bezbedno spusti. Drugi monah uspeo je da priđe dečaku, ali je i on ostao zaglavljen, pa više nije bilo bezbedno da se vraćaju.

Oko 20.30 časova pozvani su profesionalci, vatrogasci-spasioci iz Čačka. Oni su uz pomoć lestvi i užadi za nekoliko minuta rešili situaciju i bezbedno spustili i dečaka i monahe. Zahvaljujući njihovoj brzoj intervenciji, drama je srećno okončana, a niko od učesnika nije povređen.

Dečak je, inače, pre nego što je odlučio da postane "Spajdermen", sa roditeljima obišao manastir Preobraženje.

Kurir/ Blic