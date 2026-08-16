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Letovanje u Hrvatskoj godinama privlači veliki broj turista, a pred odlazak na more pojedine porodice imaju ista pitanja, kakav je odnos domaćina prema srpskim turistima, da li mogu da očekuju neprijatnosti i koja mesta su najbolja za odmor sa decom.

U jednoj Fejsbuk grupi posvećenoj smeštaju u Hrvatskoj, jedna žena iz Srbije pokrenula je raspravu nakon što je zatražila iskustva ljudi koji su već letovali kod komšija.

- Pozdrav svima! Zanimaju me iskustva ljudi koji su iz Srbije i letovali su ili letuju u Hrvatskoj? Prvi put bi išli suprug i ja sa dvoje male dece, pa nas zanima da li je bilo neprijatnih iskustva sa ljudima iz Hrvatske jer znam par slučajeva da su ljudi ponižavani i ružno se ophodili prema njima jer su Srbi. I da li neko ima da nam predloži mesta idealna za letovanja sa dvoje male dece? - napisala je ona u grupi "Hrvatska apartmani".

Ubrzo su usledili brojni odgovori, a većina članova grupe podelila je pozitivna iskustva. Jedan korisnik naveo je da su kod njega već boravili gosti iz Srbije i da su bili veoma zadovoljni.

- Kod nas je letovala porodica iz Subotice, dvoje odraslih sa troje dece. Bili su prezadovoljni, vratiće se opet, predivni gosti - napisao je on.

Drugi su istakli da veliki broj automobila sa srpskim tablicama na hrvatskom primorju najbolje govori o tome kakva su iskustva turista.

Foto: Printscreen Facebook/ Hrvatska apartmani

- Koliko ja vidim, puno je srpskih tablica na moru u Hrvatskoj. Pa, ako je problema, onda ne bi toliki broj ljudi letovao u Hrvatskoj - navodi se u jednom komentaru.

Jedna osoba iz Hrvatske istakla je da su gosti iz Srbije česti posetioci, ali i da veliki broj mladih iz Srbije radi sezonu na hrvatskom primorju.

- Pola omladine iz Srbije radi sezonu kod nas. Mislim da sam vam odgovorila na vaše pitanje. Svuda ima takvih slučajeva, pa i kod nas. Ali mi smo gostoljubiv narod kao i u Bosni i Hercegovini i kod vas u Srbiji. Istra je prelepa, gde god dođete ljudi će vas lepo tretirati - napisala je ona.

Mnogi su podelili i lična iskustva sa letovanja.

- Kod mene ispred kuće Jugoslavija na parkingu, Hr, Srb i Slo - poručio je jedan domaćin.

Mesta za letovanje s decom

Posebne preporuke dobila su mesta poput Makarske, Brela, Tučepa, Selca, Hvara i Korčule.

- Ljudi su preljubazni, predivni, uživaćete gde god odete... Makarska, Brela, Tučepi... prelepo - napisala je jedna žena. Jedna porodica navela je da već dve godine letuje u Selcu i da nisu imali nikakve neprijatnosti.

Hvar Foto: Matthew Williams-Ellis / VWPics / Profimedia

- Mi drugu godinu idemo u Selce, prelepo mesto i nije daleko. Nikakvih problema, čak u restoranu u koji redovno idemo većina konobara je iz Beograda - navodi se u komentaru.

Bilo je i onih koji su priznali da su ranije imali predrasude, ali da su ih iskustva promenila.

- I mi smo imali predrasude do pre tri godine, držali smo se Grčke, i kad smo prelomili, sad nam Grčka ne pada napamet. Dve godine na Hvaru, ove Korčula. Druga dimenzija letovanja, bez gužvi i bez nesnosnih vrućina, prelepo. Ljudi ljubazni, bez ikakvih neprijatnosti - napisala je jedna korisnica.

Još jedan član grupe kaže da već godinama odlazi na Hvar i da nema nameru da menja destinaciju.