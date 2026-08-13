Slušaj vest

U okolini Prijedora zabeležen je nesvakidašnji prizor - lokalni domaćin ugradio je klima-uređaj direktno u štalu kako bi svojim prasićima olakšao boravak tokom ekstremnih letnjih vrućina.

Snimak ove rashlađene štale ubrzo je osvanuo na društvenim mrežama i izazvao veliku pažnju javnosti.

Neobična ideja

Neobična ideja nastala je kao odgovor na nesnosne tropske temperature koje već danima ne popuštaju, a koje posebno teško padaju životinjama u zatvorenom prostoru.

Umesto uobičajenih metoda provetravanja, vlasnik je odlučio da primeni rešenje kakvo se inače koristi u stanovima i kancelarijama i stoci obezbedi maksimalan komfor.

Objavljeni video-snimak ubrzo je prikupio veliki broj pregleda i podeljenih reakcija korisnika. Dok jedni u komentarima hvale dovitljivost, empatiju i brigu domaćina o dobrobiti životinja, drugi se kroz šalu komentarišu da bi u vrelim danima rado zamenili mesto sa prijedorskim prasićima.

- Mi na poslu nemamo klimu, a vi imate u štali. Svaka čast! - napisala je jedna korisnica u komentarima.

Jedan korisnik poručio je da bi rado menjao mesto sa prasićima.

Domišljat odgovor na letnje žege

Ova nesvakidašnja priča iz okoline Prijedora još jednom je pokazala kako se meštani snalaze tokom visokih temperatura, dokazujući da briga o domaćim životinjama i stoci u vrelim letnjim danima može poprimiti potpuno novu, modernu dimenziju.

Kurir/ Informer