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Mediji kompanije WMG nastavljaju da potvrđuju svoju snagu na srpskom tržištu, i to sa više od 177 hiljada korisnika više od drugoplasirane, odnosno preko 255 hiljada više od trećeplasirane medijske grupacije, pokazuju julski podaci zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija Gemius.

WMG je na ubedljivom prvom mestu po broju otvorenih strana. Tokom jula posetioci naših internet izdanja otvorili su više od 140 miliona stranica, što je 16% više u odnosu na drugoplasiranog i 21% više u odnosu na trećeplasiranog konkurenta. Istovremeno, korisnici su na WMG portalima proveli više od 2,3 miliona sati, odnosno neverovatnih 270 godina, potvrđujući snagu sadržaja koji svakodnevno privlače i zadržavaju najveću digitalnu publiku u Srbiji.

Foto: WMG

Lidersku poziciju po broju otvorenih strana (Page Views) WMG drži neprekidno od aprila 2025. godine, što znači da smo već 16 meseci najčitanija digitalna medijska grupacija u Srbiji. Liderske pozicije brendova WMG Najčitaniji smo sa najangažovanijom i najlojalnijom publikom, a naš medijski portfolio pokriva 71% internet korisnika u Srbiji, koji na našim portalima u proseku provode više od 42 minuta mesečno.

Foto: WMG

WMG nastavlja da potvrđuje svoju snagu na domaćem digitalnom tržištu, ostvarujući vodeće rezultate u najvažnijim sadržajnim segmentima. Najnoviji Gemius podaci pokazuju da naši brendovi ostvaruju bolje rezultate od konkurencije u kategorijama News, Sport, Žena/Lifestyle i Biznis, dok pojedinačni portali nastavljaju da postavljaju standarde u svojim oblastima.

Posebno se izdvajaju News i Žena/Lifestyle segmenti, u kojima WMG ostvaruje značajnu prednost u odnosu na konkurenciju – više od 375 hiljada korisnika u News segmentu i više od 326 hiljada korisnika u Žena/Lifestyle segmentu. Istovremeno, lidersku poziciju potvrđujemo i u kategorijama Biznis i Sport, dodatno učvršćujući poziciju najjače digitalne medijske grupacije u najvažnijim sadržajnim vertikalama.

Foto: WMG

Snagu WMG portfolija predvode brendovi koji i tokom jula potvrđuju liderske pozicije u najvažnijim sadržajnim kategorijama. Kurir ostaje neprikosnoveni lider kada je reč o informativnim sadržajima, dok Kurir Društvo zauzima prvo mesto među portalima posvećenim društvenim temama. WMG u tehnološkoj kategoriji zauzima prve dve pozicije zahvaljujući portalima Kurir TechVision i Mondo Smartlife, dok istovremeno, Kurir Zdravlje nastavlja da učvršćuje poziciju jednog od vodećih zdravstvenih portala u Srbiji.

* WMG Žena/Lifestyle (Stil, Lepa i Srećna, Sensa, Stvar ukusa, Yumama, Glossy, Elle), Ringier Žena/Lifestyle (Blic žena, Ana.rs), WMG Estrada/Zabava (Kurir Stars, Mondo Zabava, Espreso Showbiz, Ringier Estrada/Zabava (Blic Zabava, PulsOnline, ), WMG Biznis (Kurir Biznis, Smartlife,E upravo zato), Ringier Biznis (Blic Biznis), WMG Sport (Kurir Sport, Mondo Sport, Espreso Sport), Ringier Sport (Sportal)

1/4 Vidi galeriju KURIR DRUŠTVO: Prvi izbor za najvažnije društvene teme Foto: WMG

KURIR DRUŠTVO: Prvi izbor za najvažnije društvene teme Kada je reč o društvenim temama, Kurir Društvo je tokom jula ostvario bolje rezultate od Blic Društva u ključnim Gemius metrikama, potvrđujući lidersku poziciju u ovoj kategoriji.

Tokom jula publika je na sadržajima Kurir Društva otvorila čak 4,89 miliona stranica, odnosno 460 hiljada stranica više nego na Blic Društvu. Istovremeno, korisnici su na portalu proveli više od 122 hiljade sati, što je čak 40% više vremena u odnosu na konkurenciju.

1/5 Vidi galeriju Građani Srbije za TECH teme biraju WMG portale Foto: WMG

Građani Srbije za TECH teme biraju WMG portale

WMG i u TECH segmentu potvrđuje lidersku poziciju na domaćem digitalnom tržištu. Prema julskim podacima Gemiusa, dva vodeća tech portala u Srbiji dolaze upravo iz WMG portfolija - Kurir TechVision, koji ostvaruje najbolje rezultate u kategoriji, i Smartlife, koji dodatno potvrđuje vodeću poziciju među portalima u TECH kategoriji. Zajedno, ova dva brenda potvrđuju snagu WMG portfolija, zahvaljujući kojoj WMG zauzima prve dve pozicije u TECH segmentu i nastavlja da postavlja standarde na domaćem digitalnom tržištu. MONDO ISPRED DIREKTNE KONKURENCIJE Portal Mondo nastavlja da potvrđuje svoju snagu na tržištu i u julu beleži bolje rezultate od portala N1 po broju jedinstvenih korisnika. Tokom jula Mondo je okupio više od 2,33 miliona korisnika, odnosno gotovo preko 420 hiljada korisnika više u odnosu na direktnog konkurenta, dodatno učvršćujući svoju poziciju među najposećenijim portalima u Srbiji. Kurir i Mondo dodatno učvršćuju dominaciju WMG grupacije, zauzimajući mesta među top petnajposećenijih sajtova prema podacima zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija „Gemius“. Ovi rezultati još jednom potvrđuju vodeću poziciju WMG-a na tržištu.

HVALA NA POVERENJU! Pored Kurira, Monda i Espresa, u rezultatima medijske divizije WMG učestvuju i naši specijalizovani brendovi: Smartlife, Lepa & Srećna, Stvar ukusa, Sensa, Yumama, Glossy, Stil, Elle Srbija, EUpravo zato i drugi. Rezultati ostvareni tokom jula još jednom potvrđuju snagu WMG portfolija, koji kroz široku mrežu informativnih, lifestyle, tehnoloških i specijalizovanih brendova svakodnevno okuplja milione korisnika širom Srbije.