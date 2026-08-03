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Srbija je na udaru vrelog toplotnog talasa, a narednih dana biće još vrelije. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 35 do 40 stepeni, lokalno i do 41 stepen.

U petak posle podne i pred kraj dana do severa Vojvodine očekuje se prodor oslabljenog hladnog fronta, uz skretanje vetra na veoma jak severozapadni, a očekuje se i prodor nešto svežije vazdušne mase.

Očekuje se i lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom.

U toku večeri i noći ovaj oslabljeni hladni front premeštaće se i preko centralne Srbije.

Iako neće doneti značajnu promenu u vidu jakog zahlađenja i obilnih padavina, očekuju se tek lokalni pljuskovi sa grmljavinom, ali će uz pojačan severozapadni vetar doći do tek takvog osveženja da bude nešto prijatnije.

Foto: Shutterstock

Osveženje će se najmanje osetiti na jugu i jugoistoku Srbije gde će i u subtou biti vruće uz temperature do 35-36 stepeni, dok će najviše osvežiti na severu Srbije za 5 do 7 stepeni, pa će biti do 32-33°C.

U subotu se lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju tek ponegde u brdsko-planinskim predelima Srbije.

Od nedelje ponovo sunčano i toplo, ali prvih dana neće biti vrelo kao sada, već uz ugodnije temperature, iako će biti i dalje veoma toplo.

Maksimalna temperatura u nedelju od 30 do 35°C, potom u manjem porastu.

Iako nas oko 8. avgusta očekuje manja promena vremena, toplotni talas bi se zadržao bar čak do sredine avgusta i za sada nema na vidiku da će doći do značajnijeg pada temperature vazduha i ozbiljnih padavina.