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Ovogodišnje obilježavanje krsne slave kompanije m:tel - Svetog proroka Ilije, proteklo je u znaku zajedništva i tradicije u manastiru Sase, smještenom na području opštine Srebrenica, nadomak Bratunca. Proslava je, 2. avgusta, na jednom mjestu okupila zaposlene u kompaniji, kao i najbliže partnere i prijatelje.

Tradicija utemeljena na odluci menadžmenta da se proslava zaštitnika kompanije spoji sa plemenitom misijom podrške ugroženim manastirima, nastavljena je i ove godine. Ovaj važni dan za kompaniju m:tel bio je povod za uručenje donacije i ovom manastiru, kako je to učinjeno i u manastirima Stuplje, Osovica, Lovnica i Glogovac u prethodnim godinama. Uručujući donaciju igumanu Metodiju, Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel istakla je da poslovni uspjeh ima puni smisao samo onda kada se dijeli sa zajednicom i kada služi očuvanju duhovnog identiteta jednog naroda.

„Kada smo odlučili da obnovimo proslavu krsne slave, želeli smo da to bude prilika i da pomognemo drugima. Ovaj manastir predstavlja veliku vrednost za Srpsku pravoslavnu crkvu, pravi je dragulj naše istorije i religije i žao mi je što više ljudi za to ne zna. Pomoć koju smo danas doneli i koju darujemo manastiru, neće ostati i jedina. Rešićemo problem koji je ovde najveći, a to je snabdevanje manastira i celog kompleksa električnom energijom, kako bismo našoj braći koja borave u manastiru učinili život lakšim i to stvarima koje se nama podrazumevaju, a za njih su veoma vredne“, poručila je Trivan ovom prilikom.

1/4 Vidi galeriju Kompanija m:tel obeležila krsnu slavu Foto: Mtel

Svetinja iz 13. vijeka, manastir Sase, koji je bio metoh manastira Hilandar, a koji je podigao kralj Uroš I Nemanjić, vijekovima je prkosila istorijskim nedaćama i stradanjima, da bi danas ponovo zasijala kao duhovno utočište vjerujućeg naroda ovog kraja. U posljednjem ratu je ovaj hram zapaljen i opljačkan, pa će donacija m:tel-a pomoći daljem razvoju i očuvanju ovog manastirskog kompleksa.