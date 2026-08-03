SRBIJA UZ SVOJ NAROD SA OBE STRANE DRINE: VUČIĆ U POSETI REPUBLICI SRPSKOJ I SRPSKIM POVRATNIČKIM SREDINAMA
Od Janjskih otoka i Šipova, preko Kupreške visoravni i Bugojna, do Martin Broda i srpskih svetinja, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Republiku Srpsku i srpske povratničke sredine u Federaciji Bosne i Hercegovine. To su krajevi duboko upisani u istoriju srpskog naroda, prostori koji pamte velika stradanja u Drugom svetskom ratu, ali i ratove, progone i nestanak čitavih srpskih zajednica tokom raspada nekadašnje Jugoslavije. U pojedinim delovima Federacije BiH, gde su Srbi nekada činili značajan deo stanovništva, danas ih je ostalo veoma malo. Ipak, oni koji su se vratili nastavljaju da čuvaju svoja ognjišta, crkve, manastire, običaje i identitet. Zato ova poseta nije samo protokolarna. Ona je poruka da Srbija vodi računa o svom narodu, ne samo u Republici Srpskoj već i u povratničkim sredinama širom Bosne i Hercegovine. Uz očuvanje identiteta, poruka je i da su mir, stabilnost i ekonomski razvoj najvažniji interesi Srbije i celog regiona.
Koliko su očuvanje nacionalnog identiteta, jezika, Crkve i kulturnog nasleđa važni za opstanak srpskih povratničkih zajednica?
Može li snažna i ekonomski stabilna Srbija biti oslonac Srbima sa obe strane Drine, ali istovremeno i faktor mira i stabilnosti u celom regionu?
Gosti 'Usijanja':
prof. Predrag Marković istoričar
prof. Milan Petričković Fakultet političkih nauka UB
Radoslav Marjanovic predsednik opštine Stari grad
Urednica i voditeljka: Jelena Pejović