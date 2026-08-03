Od Janjskih otoka i Šipova, preko Kupreške visoravni i Bugojna, do Martin Broda i srpskih svetinja, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Republiku Srpsku i srpske povratničke sredine u Federaciji Bosne i Hercegovine. To su krajevi duboko upisani u istoriju srpskog naroda, prostori koji pamte velika stradanja u Drugom svetskom ratu, ali i ratove, progone i nestanak čitavih srpskih zajednica tokom raspada nekadašnje Jugoslavije. U pojedinim delovima Federacije BiH, gde su Srbi nekada činili značajan deo stanovništva, danas ih je ostalo veoma malo. Ipak, oni koji su se vratili nastavljaju da čuvaju svoja ognjišta, crkve, manastire, običaje i identitet. Zato ova poseta nije samo protokolarna. Ona je poruka da Srbija vodi računa o svom narodu, ne samo u Republici Srpskoj već i u povratničkim sredinama širom Bosne i Hercegovine. Uz očuvanje identiteta, poruka je i da su mir, stabilnost i ekonomski razvoj najvažniji interesi Srbije i celog regiona.