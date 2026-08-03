Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pacijenti koji dolaze na preglede tokom toplotnog talasa dodatno su opterećeni visokim temperaturama, ali u UKC Niš poručuju da zdravlje i udobnost pacijenata moraju biti na prvom mestu.

Direktor UKC Niš doc. dr Milan Lazarević pokrenuo je akciju zaštite pacijenata tokom ekstremnih vrućina, kako bi se obezbedili bolji uslovi, smanjilo opterećenje i olakšao boravak svima koji dolaze u ovu zdravstvenu ustanovu.

Foto: UKC Niš

Na svim pultovima obezbeđena je voda za pacijente, klimatizacija u ambulantama i čekaonicama funkcioniše, a rashlađeni prostori omogućavaju da preglede obave u što boljim uslovima.

Foto: UKC Niš

- Dok traje toplotni talas, naši pacijenti su dodatno uznemireni i iscrpljeni i to ne smemo da dozvolimo. Zato je UKC Niš reagovao odmah, obezbedili smo vodu, rashladne uređaje i sve što je potrebno da našim pacijentima olakšamo boravak i da što bezbolnije prođu kroz ovaj period - poručio je doc. dr Milan Lazarević.

Foto: UKC Niš

On je istakao da je briga o svakom pacijentu osnovni zadatak UKC Niš.

- Briga o svakom pacijentu je naš osnovni zadatak. U ovako ekstremnim temperaturama ne smemo da dozvolimo dodatno pogoršanje zdravlja. Zato smo odmah pokrenuli mere zaštite i pokazali da pacijent mora uvek biti na prvom mestu - naglasio je Lazarević.

1/3 Vidi galeriju Dr Lazarević uveo nove mere u UKC Niš tokom toplotnog talasa Foto: UKC Niš

Pacijenti ističu da su promene uočljive, čekaonice su rashlađene, uslovi bolji, a organizacija rada efikasnija.

Pored poboljšanih uslova, u UKC Niš nastavljeno je unapređenje organizacije rada, skraćeno je čekanje, smanjene su gužve, a specijalistički pregledi organizovani su i u drugoj smeni.

UKC Niš nastavlja sa uvođenjem reda, boljom organizacijom i stvaranjem sistema u kojem pacijent dobija bržu, dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.