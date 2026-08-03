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Dečak Adam Mićanović (12) nestao je u Loznici u subotu, 1. avgusta. On je poslednji put viđen na bazenima u centru grada.

Prema rečima njegove majke, njen bivši suprug je nestanak prijavio policiji u Loznici, a ona će nestanak prijaviti danas u Beogradu. Kako je rekla za Telegraf, ima informacije da je dečak viđen juče na Adi Ciganliji.

Kod sebe nema telefon, kaže majka. A za sad nije poznato šta je dečak imao na sebi od odeće.

Kurir.rs/Telegraf

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