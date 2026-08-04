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Za vikend su u UKC Kragujevac organizovani preventivni pregledi bez zakazivanja, kojima se odazvalo više od 530 građana.

Na inicijativu rukovodstva Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, uz podršku Ministarstva zdravlja, u subotu 1. avgusta, u Centru za internističku onkologiju i hirurškoj poliklinici, organizovana je akcija besplatnih preventivnih pregleda u cilju prevencije i rane dijagnostike bolesti, ali i obnavljanja poverenja između medicinskih radnika i pacijenata. Građani su bili u prilici da bez zakazivanja i uputa, obave pregled endokrinologa, izmere krvni pritisak, urade EKG i ultrazvučni pregled abdomena, provere nivo šećera u krvi i obave ultrazvučni urološki pregled.

Prema rečima prof. dr Slobodana Milisavljevića, v.d. direktora UKC Kragujevac, ultrazvučni pregledi abdomena obavljani su na tri ultarzvučna aparata, dok je dijagnostika urogenitalnog trakta, sa akcentom na prostatu, obavljana na dva ultrazvuka.

Foto: UKC Kragujevac

- “U okviru internistčke dijagnostike, građane su pregledali internisti i endokrinolozi, dok su ultrazvučne preglede abdomena obavljali gastroenterolozi, a ultrazvučne preglede urotrakta i prostate specijalisti urologije. Odziv građana je bio veliki - obavljeno je 537 internističkih pregleda od čega 180 ultrazvučnih pregleda abdomena, 188 uroloških ultrazvukova i 191 internistički pregled. Od ukupnog broja pregledanih, tri pacijenta su upućena u Urgentni centar, dijagnostikovana je jedna hipertenzivna kriza, jedan novootkriveni dijabet i jedna pacijentkinja kojoj je na ultrazvučnom pregledu otkrivena fokalna promena u slezini, koja zahteva dalju dijagnostiku“, rekao je prof. dr Slobodan Milisavljević.