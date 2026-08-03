Nakon nestanka u Loznici, dečak (12) je pronađen. Njegova majka se zahvalila svima koji su pomogli u potrazi i delili apel.
Društvo
Pronađen dečak (12) koji je nestao u Loznici: Oglasila se majka i otkrila detalje
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Dečak (12) koji je nestao u subotu u Loznici pronađen je, objavila je njegova majka na Fejsbuku.
"Nađen je, hvala svima na potrazi i na apelu za pomoć", navela je ona.
Podsetimo, dečak (12) je nestao u Loznici u subotu, 1. avgusta. On je poslednji put viđen na bazenima u centru grada.
Dečakov nestanak je bio prijavljen u Loznici, a majka je najavila da će nestanak prijaviti i policiji u Beogradu, jer je imala informacije da je dečak viđen juče na Adi Ciganliji.
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