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Dečak (12) koji je nestao u subotu u Loznici pronađen je, objavila je njegova majka na Fejsbuku.

"Nađen je, hvala svima na potrazi i na apelu za pomoć", navela je ona.

Podsetimo, dečak (12) je nestao u Loznici u subotu, 1. avgusta. On je poslednji put viđen na bazenima u centru grada.