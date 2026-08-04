Slušaj vest

Za buduće srednjoškolce koji u junskom roku nisu završili polaganje ili izlazak na završni ispit odložili za kraj leta, avgust donosi poslednju šansu za upis u željene srednje škole. Ovo je sve što morate da znate.

Kada se polaže mala matura u avgustu

Kako se navodi na zvaničnom kalendaru na portalu "Moja srednja škola" avgustovski rok za polaganje male mature i treći upisni krug počinju u ponedeljak, 17. avgusta.

Učenici će ispit polagati tri dana zaredom, počevši od testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika (kao i testa za polaznike po programu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih), koji je zakazan za 17. avgust od 9 do 11 časova.

Sutradan, u utorak 18. avgusta u istom terminu, na redu je test iz matematike, dok će u sredu, 19. avgusta, osmaci raditi treći test iz predmeta po izboru.

Kada počinje upis

Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati već u četvrtak, 20. avgusta do 8 sati ujutru. Istog dana, od 12 do 16 časova, predviđen je prijem i rešavanje prigovora učenika na rezultate testa male mature, kao i predaja molbi za upis pri okružnim upisnim komisijama. Konačni rezultati biće zvanično objavljeni u četvrtak do 20 časova.

Odluke o upisu preuzimaće se 21. i 22. avgusta, dok je sam upis učenika u srednje škole u trećem upisnom krugu zakazan za 24. i 25. avgust, neposredno u školama. Takođe, krajem avgusta obaviće se i prijavljivanje i raspoređivanje vanrednih učenika starijih od 17 godina.

Kurir/ Blic