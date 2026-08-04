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U mirnijem delu Bodrumanalazi se Güvercinlik, zaliv poznat po kristalno čistom moru, zelenim padinama i zaštićenoj obali koja pruža prijatan ambijent za bezbrižno letovanje. Za razliku od marine i noćnog života po kojima je Bodrum prepoznatljiv, ovaj deo regije nudi drugačiji ritam – duge dane na peščanoj plaži, pogled na Egejsko more i vrhunsku hotelsku uslugu u resortima okruženim prirodom. Upravo u zalivu Güvercinlik, u delu Meşelik, direktno uz more, nalazi se Titanic Luxury Collection Bodrum 5★(ex Titanic Deluxe Bodrum) , luksuzni resort koji spaja raznovrsnu gastronomsku ponudu, sadržaje za sve uzraste i prepoznatljivu uslugu hotelskog lanca Titanic.

Foto: Promo

Hotel je otvoren u maju 2016. godine i prostire se na površini od 80.000 m². Ima ukupno 394 smeštajne jedinice, uključujući sedam vila. Gostima su na raspolaganju glavni restoran Parkfora, pet à la carte restorana, nekoliko barova, poslastičarnica, Waffle House i Coffee House, otvoreni i zatvoreni bazeni za odrasle i decu, bazen sa toboganima, spa centar i fitnes centar. Jedan od najvećih aduta hotela jeste privatna peščana plaža duga oko 350 metara, smeštena u zaštićenom zalivu Güvercinlik i zaklonjena od vetrova. Plaža nosi oznaku Plava zastavica, a ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu uključeni su u cenu boravka. Gostima koji žele dodatnu privatnost i komfor na raspolaganju su i paviljoni na plaži, uz doplatu.

Foto: Promo

Smeštajne jedinice uređene su u modernom stilu i opremljene balkonom, LCD SAT televizorom, Wi-Fi internetom, mini-barom, sefom, setom za pripremu kafe i čaja, ogrtačima i papučama. Gostima su na raspolaganju različite kategorije smeštaja – od standardnih i superior soba, preko deluxe i porodičnih jedinica, do atraktivnih swim-up soba sa direktnim pristupom bazenu. Posebno se izdvajaju Exclusive Swim Up jedinice površine od 80 do 105 m², sa pogledom na more, jacuzzijem na terasi i direktnim pristupom bazenu, namenjene gostima koji žele dodatni nivo privatnosti i komfora. Hotel posluje na bazi Deluxe All Inclusive usluge. Doručak, ručak, večera i kasna večera služe se u glavnom restoranu Parkfora, koji raspolaže otvorenim i zatvorenim delom sa pogledom na zaliv. U koncept usluge uključeni su i sladoled, užine, domaća pića, kolači, kafa, peciva, pite i pizza.

Foto: Promo

Gastronomsku ponudu dodatno upotpunjuje pet à la carte restorana – riblji Begonvil, italijanski Pascarella, turski Hasir, The Beef Grill Club i Nori sa specijalitetima istočnjačke kuhinje. Raznovrsni gastronomski koncepti omogućavaju gostima da tokom boravka svakog dana isprobaju različite ukuse i kuhinje sveta. Na raspolaganju su i brojni barovi, među kojima su Lobby Bar, Coffee Shop, Irish Pub, Show Bar, Sports Bar, Pool Bar, Flamengo Beach Bar, BeFine Vitamin Bar, Limoncello Bar i Woswos Bar, kao i poslastičarnica i Waffle House. À la carte restorani, premium i uvozna pića, VIP Cabana Bar i ostale usluge van koncepta dodatno se plaćaju. Titanic Luxury Collection Bodrum veliku pažnju posvećuje porodicama sa decom. Najmlađim gostima namenjeni su kreativni programi, radionice, Lego Room, dečiji restoran, mini-disko, organizovane igre u bazenu, dečiji bazeni i vodeni tobogani, pa je zabava prilagođena različitim uzrastima tokom čitavog dana. U okviru dečjeg programa organizuju se i besplatni časovi plivanja, dok je usluga čuvanja dece dostupna uz doplatu.

Foto: Promo

Ponuda vodenih sadržaja obuhvata otvorene i zatvorene bazene, bazene koji se greju, dečiji bazen, bazen sa toboganima i dečiji akva-park. Gostima je na raspolaganju ukupno šest tobogana za odrasle i tri tobogana namenjena određenim dečijim uzrastima.

Ljubitelji aktivnog odmora mogu koristiti dva teniska terena, fitnes centar, terene za mini-fudbal, košarku i odbojku na plaži, kao i sadržaje za stoni tenis, pikado i boćanje. Tokom dana i večeri organizuju se animacije, žurke na plaži i nastupi uživo, dok biblioteka pruža mirniju alternativu za slobodno vreme. Uz doplatu su dostupni iznajmljivanje jahti, PlayStation i druge igre, časovi tenisa, plivanja i ronjenja, kao i motorizovani sportovi na vodi.

Foto: Promo

Za trenutke potpunog opuštanja gostima je na raspolaganju BeFine Spa centar, u okviru kojeg mogu bez doplate koristiti tursko kupatilo, saunu i parno kupatilo. Titanic Luxury Collection Bodrum 5★(ex Titanic Deluxe Bodrum) nalazi se oko tri kilometra od Güvercinlika, približno 25 kilometara od centra Bodruma i oko 15 kilometara od aerodroma Milas–Bodrum. Zahvaljujući spoju vrhunske usluge, raznovrsne gastronomije, privatne peščane plaže i bogatih sadržaja za decu i odrasle, predstavlja odličan izbor za goste koji žele kvalitetan odmor na obali Egejskog mora.

Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije. Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok klijenti koji žele da svoju rezervaciju obave online uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green. Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba.