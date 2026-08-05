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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan posvećen velikim hrišćanskim stradalnicima.

Reč je o Svetom sveštenomučeniku Apolinariju i Svetim mučenicima Trofimu i Teofilu, koji su zbog svoje nepokolebljive vere u Isusa Hrista prošli kroz strašna mučenja.

Ko je bio Sveti Apolinarije?

Sveti Apolinarije je bio rodom iz Antiohije. U Rim ga je doveo lično Sveti apostol Petar, koji ga je kasnije rukopoložio za episkopa Ravene. Prema predanju, Apolinarije je imao neverovatnu isceliteljsku moć. Izlečio je sina lokalnog vojnika od slepila, nakon čega je cela ta porodica primila hrišćanstvo.Takođe je od teške bolesti izlečio i suprugu ravenarskog vojskovođe, pa je u njihovom domu živeo 12 godina, propovedajući Jevanđelje i podižuži prve domaće crkve. Zbog širenja hrišćanstva, neznabožačke starešine su ga zverski mučile i progonile, ali je on ostao veran Hristu sve do svoje mučeničke smrti.

Stradanje Trofima i Teofila

Zajedno sa njim, sutra se pominju i Sveti mučenici Trofim, Teofil i još trinaest stradalnika koji su mučeni u vreme cara Dioklecijana. Pošto nisu želeli da se odreknu Hrista niti da prinesu žrtve idolima, pagani su ih tukli kamenjem, sekli im meso i na kraju ih žive bacili u oganj. Božjom silom, iz plamena su izašli potpuno nepovređeni, nakon čega su im dželati odsekli glave mačem.

Narodni običaji i verovanja

Iako ovaj praznik u crkvenom kalendaru nije obeležen crvenim slovom, u srpskom narodu postoje duboko ukorenjeni običaji i verovanja vezani za sutrašnji dan:

Bez teških poslova: Na ovaj dan se tradicionalno izbegavaju teški fizički poslovi u polju i oko kuće, iz poštovanja prema stradanjima i ranama svetitelja.

Snaga iskrene molitve: Smatra se da su ovi svetitelji veliki posrednici pred Bogom. Narod veruje da će sutra svaka iskrena molitva za zdravlje i isceljenje bolesnih u porodici biti uslišena.