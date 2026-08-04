Slušaj vest

Dejana Bačko, poznata kao "Devojka sa krilima", opet je oduševila javnost i pokazala zbog čega je godinama unazad mnogima inspiracija. Dejana je nedavno prošla kroz težak period, ali se trudi da njena ćerka ništa ne oseti, te sa njom putuje na mnoge destinacije, a jedna od njih je i Grčka.

Ona je sad na Instagram podelila video koji je odmah pokrenuo lavinu komentara.

"Volim reakciju ljudi kada im dodam karticu ili pasoš nogom…", napisala je ona prvo, uz emotikon koji plače od smeha.

"Ušli smo u Grčku", dodala je uz klip.

Foto: Printscreen/Instagram/Devojka_sa_krilima

"Doktor je primetio da nešto nije u redu"

Podsetimo, Dejana je nedavno podelila tragičnu vest da su ona i njen suprug izgubili bebu u četvrtom mesecu trudnoće.

- Moramo da podelimo sa vama jednu tužnu vest - izgubili smo našu bebu u 4. mesecu trudnoće. U utorak, tokom redovnog pregleda doktor primetio da nešto nije u redu. Naša beba nije imala razvijene gornje ekstremitete, a srce, iako je kucalo, imalo je ozbiljnu srčanu manu. Teško je pronaći prave reči za ovakve trenutke - napisala je tada Dejana, ističući da je teško pronaći prave reči za takve trenutke.

Uprkos neizrecivoj tuzi, Dejana, koja je rođena bez ruku i sve radi kao da ih ima, istakla je zahvalnost lekarima jer su joj pomogli da donese najtežu odluku.

Ona je naglasila da dobro zna kroz kakvu je borbu prolazila tokom svog života i da nikome na svetu ne bi poželela isti put.