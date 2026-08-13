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Priča slavne glumice Božidarke Frajt ledi krv u žilama. Kao beba završila je u dečijem logoru u Sisku, usvojila ju je zagrebačka porodica, a njeno pravo poreklootkriveno je na filmski način - preko TV ekrana!

Život piše drame, ali sudbina proslavljene glumice Božidarke Frajt prevazilazi i najneverovatnije filmske scenarije. Publika širom regiona godinama je uživala u njenim ulogama, ne sluteći kakva se teška i potresna porodična tragedija krije iza njenog osmeha.

Božidarka je rođena 1940. godine kao Božidarka Grublješić u selu Velika Žuljevica pod Kozarom. Imala je nepune dve godine kada su joj Ustaše, tokom surove Kozaračke ofanzive, streljale majku Vidu.

Nakon tragedije, devojčica je zajedno sa hiljadama druge dece deportovana u zloglasni dečiji logor u Sisku, odakle je prebačena u prihvatilište Crvenog krsta u Zagrebu. Tamo su je usvojili Katarina i Stjepan Frajt, koji su je odgajali kao svoju ćerku, pruživši joj dom, ljubav i novo prezime.

Dečiji logor u Sisku Foto: Wikimedia

Potraga koja je trajala decenijama: Tetka ju je prepoznala na TV ekranu!

Kako je bila suviše mala kada je istrgnuta iz svog zavičaja, Božidarka se nije sećala svojih korena niti strašne sudbine koja je zadesila njenu primarnu porodicu. Istina je iščekivala punih 36 godina.

Njena tetka Dara Grublješić, prvoborac sa Kozare, radila je posle rata kao medicinska sestra u bolnici u Bjelovaru. Tamo je sasvim slučajno čula potresnu priču o ženi iz svog sela koja je streljana i kojoj je oduzeto dete. Shvativši da je reč o njenoj rođaci Vidi, Dara je godinama neumorno tragala za devojčicom, ali bezuspešno. A onda se dogodio filmski obrt. Dara je jednog dana na televizijskom ekranu ugledala prelepu, već proslavljenu glumicu Božidarku Frajt - i odmah shvatila da gleda u dete svoje stradale sestre!

Božidarka Frajt Foto: printscreen/youtube/krlezingvozd-sluzbenikanal3209

"Sećam se prve haljine i da nisam imala kosu..."

Uprkos strašnoj istini o svom poreklu i gubitku majke, Božidarka je uvek sa velikom ljubavlju i poštovanjem govorila o ljudima koji su je podigli.

"Tim ljudima sam beskrajno zahvalna. Uzeli su me kao dete od četiri godine. Ja se ne sećam ničeg iz tog ranijeg detinjstva. Sećam se prve haljine koju su mi obukli i sećam se da nisam imala kosu", ispričala je svojevremeno glumica.

Božidarka Frajt Foto: Printskrin Youtube

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Božidarka Frajt danas živi u Zagrebu i majka je dvoje dece. Zanimljivo je i malo poznato da je pošla njenim stopama i njena ćerka, takođe uspešna i poznata glumica Bojana Gregorić Vejzović, bivša supruga Borisa Novkovića.

Majka i ćerka su čak imale priliku da dele kadrove i zajedno se pojave na velikom platnu, i to u popularnom filmskom ostvarenju "Put za Montevideo".