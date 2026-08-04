Slušaj vest

Jutros do deset časova u "Poštama Srbije" evidentirano je 26.339 prijava za turističke vaučere za odmor u Srbiji, saznaje Kurir. 

Prijave za subvencionisani odmor u našoj zemlji počele su juče u osam časova u Poštama širom Srbije, a pravo na vaučere imaju penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. 

Već od zore su bili redovi ispred pošta, a za danas je ostalo da se podeli još 3.661 vaučer.

Kako se prijaviti

Za prijavu je neophodno da građani lično podnesu zahtev, uz koji treba da prilože važeću ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja, kao i dokaz o ostvarenom pravu na penziju.

turistički vaučeri penzioneri
Foto: Shutterstock

Vlada Srbije je za ovogodišnji program izdvojila 300 miliona dinara, čime je obezbeđeno ukupno 30.000 turističkih vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara.

Obrazac za prijavu dostupan je na zvaničnim internet stranicama Ministarstva turizma i omladine i Pošte Srbije.

Turistički vaučeri mogu da se iskoriste za boravak od najmanje pet noćenja van grada, opštine ili mesta prebivališta korisnika, a važe do 1. novembra 2026. godine.

Ne propustiteDruštvoVeliko interesovanje za turističke vaučere: Evo koliko se ljudi prijavilo do 17 časova
turistički vaučeri penzioneri
DruštvoŠta čeka penzionere posle prijave za turističke vaučere? Pomoćnica ministra detaljno objasnila proceduru podele
turistički vaučeri penzioneri
DruštvoNavala na turističke vaučere, evo koliko ih je još ostalo! Oglasio se ministar Memić: Veliko interesovanje potvrđuje koliko je ova mera važna!
Husein Memić
DruštvoMali otkrio detalje prijave za vaučere za odmor u Srbiji: Evo koji penzioneri mogu da dobiju i do kada važe
Siniša Mali
DruštvoPenzioneri od rane zore ispred Pošta Srbije! Neki poneli i stolice kako bi među prvima predali zahtev za vaučere FOTO
posta vauceri 1.jpg