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Danas je Blaga Marija, praznik koji srpski narod vekovima poštuje sa posebnom pažnjom. Iako Crkva ovaj dan posvećuje svetoj Mariji Magdalini, u narodnoj tradiciji za Blagu Mariju vezuju se brojni običaji i verovanja, naročito oni koji se odnose na prirodu i vremenske prilike.

Nekada se verovalo da na Blagu Mariju ne treba započinjati teške poslove u polju niti raditi ono što bi moglo da izazove nesreću. Ljudi su ovaj dan provodili mirnije, u molitvi, okupljanju porodice i uz nadu da će ostatak leta biti rodan i miran.

Vreme na Blagu Mariju

Posebno mesto u narodnom predanju zauzima vreme na Blagu Mariju. Stari su pažljivo posmatrali nebo, sunce, oblake i vetar, smatrajući da priroda na ovaj dan nagoveštava kakav će biti nastavak leta i rana jesen.

Prema narodnom verovanju:

Ako je dan sunčan, vedar i topao, to se smatra dobrim znakom. Verovalo se da će leto još potrajati, da će usevi lepo sazreti i da će godina biti rodna i blagorodna.

Foto: Yotube Pt

Ako je vreme mirno, bez jakih vetrova i nevremena, govorilo se da će i naredni period biti stabilniji i povoljan za poljoprivredu.

Ako padne kiša ili zagrmi, narod je to često tumačio kao najavu promenljivog vremena i mogućih nepogoda u nastavku leta.

Dugo i toplo leto

Zanimljivo je da je sa izmerenih 35 stepeni u 10 sati jutrosu Beogradu toplije nego u Kairu, što je neobična vremenska situacija. Posmatrano kroz prizmu narodnog verovanja, ovako topao i sunčan dan na Blagu Mariju mogao bi da se protumači kao znak dugog, toplog leta i dobre godine. Naravno, to je deo srpske narodne tradicije i folklora, a ne meteorološko pravilo ili naučno predviđanje.

Bez obzira na to koliko danas verujemo narodnim predanjima, ona predstavljaju dragocen deo srpske kulturne baštine. Kroz njih se vidi kako su naši preci pažljivo posmatrali prirodu, pokušavajući da u njenim promenama pronađu smernice za život, rad i nadu u dobru godinu.