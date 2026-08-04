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Na hrvatskom primorju za svega pet nedelja uhapšeno je šest stranih državljana osumnjičenih da su krišom snimali nagu decu na plažama, koristeći mobilne telefone i naočare sa skrivenim kamerama. O opasnosti od seksualnih predatora, dostupnosti špijunske opreme i načinima zaštite dece govorili su u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu i stručnjak za špijunsku tehnologiju Miloš Jovanović.

Igor Jurić upozorio je da se slični slučajevi na hrvatskim plažama beleže već treću godinu zaredom, ali da je ove sezone njihov broj posebno zabrinjavajući. Kako je istakao, seksualnih predatora nije nužno više nego ranije, ali oni danas koriste savremenu tehnologiju kako bi lakše dolazili do materijala koji može biti iskorišćen za seksualnu zloupotrebu dece.

- Ovo je već treća sezona gde se na sličan način hapse ljudi koji krišom snimaju maloletna lica na plažama. Najviše takvih slučajeva ove godine zabeleženo je upravo na hrvatskom primorju. Predatori sada pronalaze vrlo specifične načine da dođu do snimaka dece, koristeći digitalne tehnologije koje su im lako dostupne - rekao je Jurić.

01:55 Igor Jurić upozorio roditelje na jeziv trend sa plaža: Decu snimaju za moguću pornografsku zloupotrebu Izvor: Kurir televizija

On je naglasio da su upozorenja policije i medijsko izveštavanje doprineli tome da građani više obraćaju pažnju na sumnjivo ponašanje osoba na plažama, zbog čega je i otkriven veći broj osumnjičenih.

- Ljudi sada posmatraju da li se neko neuobičajeno ponaša, da li prolazi pored dece sa satom, naočarima ili drugim uređajima kojima može da ih snima. Upravo zbog te veće pažnje otkriven je i veći broj osumnjičenih. Ovo jeste ozbiljno krivično delo, jer govorimo o narušavanju privatnosti i mogućoj zloupotrebi dece u pornografske svrhe. Zato svako sumnjivo ponašanje treba odmah prijaviti - poručio je Jurić.

Kako prepoznati predatora

O tome koliko je danas teško uočiti skrivene kamere govorio je stručnjak za špijunsku tehnologiju Miloš Jovanović, koji je objasnio da se takvi uređaji mogu kupiti veoma lako i po niskim cenama, ali da postoje određeni obrasci ponašanja koji mogu probuditi sumnju.

- Tehnologija sama po sebi nije loša, problem su ljudi koji je zloupotrebljavaju. Roditelji ne treba da budu paranoični, ali bi trebalo da obrate pažnju na osobe koje uporno drže telefon ili sat uperen ka detetu. Kamera u ručnom satu, na primer, mora da bude usmerena prema osobi koju snima, što znači da neko mora veoma specifično da drži ruku kako bi snimak bio moguć - objasnio je Jovanović.

Miloš Jovanović Foto: Kurir Televizija

On je ispričao i lično iskustvo sa odmora u Dubaiju, gde je, kako tvrdi, primetio muškarca koji je mobilnim telefonom snimao njegovu ćerku sa svega nekoliko metara udaljenosti.

- Odmah sam reagovao i prijavio slučaj policiji. Moje dete nije bilo golo, bilo je u kupaćem kostimu, ali mi nije bilo nimalo svejedno jer takvi snimci mogu završiti na platformama koje nisu primerene. Danas je važno da roditelji znaju kako ovakvi uređaji funkcionišu i da prepoznaju neuobičajeno ponašanje - rekao je Jovanović.

Sagovornici su se saglasili da je ključ zaštite dece veća opreznost roditelja, pravovremena reakcija i prijavljivanje svake opravdane sumnje policiji, jer upravo brza reakcija građana može sprečiti zloupotrebu i pomoći u otkrivanju počinilaca.