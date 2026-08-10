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Građanka koja je planirala letovanje u Baru tvrdi da je svega nekoliko dana pred polazak ostala bez dogovorenog smeštaja, iako je, kako navodi, termin bio unapred potvrđen.

Svoje iskustvo podelila je putem Instagram stranice "Podgorički vremeplov", upozorivši druge da budu oprezni prilikom direktnog dogovaranja smeštaja van zvaničnih platformi za rezervacije.

Prema navodima objavljenim na toj stranici, smeštaj je bio dogovoren direktno putem Instagrama, bez uplate avansa, a nekoliko dana pre dolaska usledio je neočekivani preokret.

Kako tvrdi čitateljka, vlasnica smeštaja poslala joj je poruku u kojoj objašnjava zbog čega više ne može da je primi:

Poruka od vlasnice

- Aleksandra, ćerka mi javi sad da dolazi i njena zaova na odmor sa njima, tako da nažalost ne može kod mene. Znam da je baš ružno, ali oni dolaze svi skupa, danas odlučili.

Foto: Shutterstock

Prema njenim rečima, upravo zbog ranijeg dogovora organizovali su godišnji odmor, pa im je u poslednjem trenutku bilo veoma teško da pronađu odgovarajući alternativni smeštaj.

Uz objavu je, kako se navodi, dostavljena i prepiska za koju čitateljka tvrdi da se odnosi na ovaj slučaj, a navela je da je svoje iskustvo podelila kako bi upozorila druge putnike da budu oprezni kada rezervišu smeštaj direktno sa vlasnicima, bez posredničkih platformi.

Ona je u svojoj objavi iznela i pretpostavku da se tokom letnje sezone ponekad dešava da već dogovoreni smeštaj bude otkazan ukoliko se pojavi gost spreman da plati veću cenu. Ovu tvrdnju nije moguće nezavisno potvrditi, ali slučaj ponovo otvara pitanje koliko su usmeni i direktni dogovori sigurni za turiste.

U komentarima ispod objave javili su se i drugi korisnici sa sličnim iskustvima. Jedan od njih napisao je: