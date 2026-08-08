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Jedna objava u Fejsbuk grupi "Grčka info" izazvala je veliku pažnju među turistima nakon što je jedna Srpkinja podelila neprijatno iskustvo koje je, kako kaže, moglo da se završi mnogo ozbiljnije.

Njenu poruku administratori grupe objavili su anonimno, uz napomenu da je reč o dobronamernom upozorenju kako bi drugi izbegli sličnu situaciju.

Osetio gorčinu

- Momak mi je u Grčkojotkinuo cvet oleandera zubima, neuspevši da ga počupa rukom. Sama je sreća i Bogu hvala što je odmah osetio gorčinu, pa sam mu rekla da ispljune, što je i uradio. Po povratku sa puta, 48 sati kasnije, saznali smo da je svaki deo biljke izuzetno otrovan i da može izazvati ozbiljne tegobe, pa čak i najgori ishod. Mi smo, Bogu hvala, prošli dobro, ali možda će se neko zamisliti i neće se, kao mi iz neznanja, izložiti velikom riziku. Unapred zahvalna i svima želim lep, miran, a pre svega bezbedan odmor - napisala je ona.

Objava je izazvala brojne reakcije, a mnogi članovi grupe podržali su njenu nameru da upozori druge turiste.

Jedna korisnica istakla je da možda mnogi već znaju da je oleander otrovan, ali da sigurno ima i onih kojima će ovakva informacija biti od velike koristi.

Foto: Facebook prinscreen Grčka info

- Možda je većini poznato da je otrovan, ali ne i svima. Možda će baš tom jednom koristiti kako bi izbegao nešto loše. Nije poenta da li smo učili ili ne, već je namera ljudska. Svaka čast na objavi - napisala je korisnica.

Drugi su upozorili da je biljka veoma opasna i da ne treba olako shvatati kontakt sa njom.

- Jako je otrovan, dobro je prošao. Čak i sam dodir može biti opasan - navodi se u jednom od komentara.

Posebnu pažnju privuklo je svedočenje žene koja je opisala iskustvo iz svog okruženja.

- Znam ženu koja je imala oleander u kući kao sobnu biljku. Kada ga je pomerala, slučajno se ubola u oko. Oko je počelo da curi, nije obraćala pažnju misleći da će proći, ali je na kraju imala dve operacije i na tom oku danas vidi svega 30 odsto. Posle toga smo svi iz komšiluka izbacili tu biljku iz svojih domova - napisala je članica grupe.

Mnogi su posebno skrenuli pažnju roditeljima da budu oprezni, jer se oleander u Grčkoj može videti gotovo na svakom koraku.

- Mi stariji, ljubitelji cveća, uglavnom znamo o kojoj biljci je reč, ali treba obratiti pažnju na decu koja to ne znaju. Cvet je veoma lep i lako može da ih privuče, a na moru ga ima svuda - glasio je još jedan komentar.

Foto: Kurir

Šta treba znati o oleanderu?

Oleander je ukrasni zimzeleni žbun koji veoma često raste u Grčkoj, ali i drugim mediteranskim zemljama, gde se sadi uz puteve, šetališta, parkove i plaže.

Svi delovi biljke - cvetovi, listovi, stabljika, koren, pa čak i biljni sok sadrže otrovne srčane glikozide. Gutanje bilo kog dela biljke može izazvati mučninu, povraćanje, bolove u stomaku, vrtoglavicu, poremećaje srčanog ritma, a u težim slučajevima i ozbiljno trovanje koje zahteva hitnu medicinsku pomoć.