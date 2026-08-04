Potraga za devojčicom (13) u Vrbasu: Rekla da ide da se umije, pa joj se izgubio svaki trag - oglasila se Anastasijina tetka
Devojčica Anastasija Arvai (13) nestala je u Vrbasu početkom avgusta. Tačnije, njen nestanak prijavljen je policiji 2. avgusta, a porodica i prijatelji mole građane da pomognu u njenom pronalaženju.
Prema dostupnim informacijama, nestala devojčica je poslednji put viđena kod CFK Vrbas, prenosi "Amber alert Srbija".
Kako se navodi u objavi, svi koji imaju bilo kakvu informaciju o njenom kretanju ili mestu gde bi mogla da se nalazi mole da se odmah jave na broj telefona 067/749-8307 ili da obaveste najbližu policijsku upravu.
"Rekla je da ide da se umije i nije se vratila"
Tetka devojčice oglasila se za Telegraf i otkrila nove detalje. Kako je navela, porodica je u šoku što devojčice nema, jer se ništa slično ranije nije desilo.
- Bila je kod Centra za fizičku kulturu (CFK), rekla je da ide da se umije i nije se vratila. Na sebi je imala belu majicu, farmerice i papuče - opisuje tetka, moleći da ko god ima neku informaciju, javi porodici ili policiji.
Kako nam dalje priča, Anastasijini roditelji su razvedeni.
- Živela je sa ocem i sa dekom, roditelji su joj razvedeni. U šoku smo, nikad ranije se nije dešavalo ništa slično, nadam se da će je naći živu i zdravu - kaže tetka nestale devojčice.
Kurir/ Telegraf.rs