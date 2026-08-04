Slušaj vest

Devojčica Anastasija Arvai (13) nestala je u Vrbasu početkom avgusta. Tačnije, njen nestanak prijavljen je policiji 2. avgusta, a porodica i prijatelji mole građane da pomognu u njenom pronalaženju.

Prema dostupnim informacijama, nestala devojčica je poslednji put viđena kod CFK Vrbas, prenosi "Amber alert Srbija".

Kako se navodi u objavi, svi koji imaju bilo kakvu informaciju o njenom kretanju ili mestu gde bi mogla da se nalazi mole da se odmah jave na broj telefona 067/749-8307 ili da obaveste najbližu policijsku upravu.

"Rekla je da ide da se umije i nije se vratila"

Tetka devojčice oglasila se za Telegraf i otkrila nove detalje. Kako je navela, porodica je u šoku što devojčice nema, jer se ništa slično ranije nije desilo.

- Bila je kod Centra za fizičku kulturu (CFK), rekla je da ide da se umije i nije se vratila. Na sebi je imala belu majicu, farmerice i papuče - opisuje tetka, moleći da ko god ima neku informaciju, javi porodici ili policiji.

Devojčica Anastasija Arvai (13) nestala je u Vrbasu Foto: Društvene mreže/ Privatna arhiva

Kako nam dalje priča, Anastasijini roditelji su razvedeni.

- Živela je sa ocem i sa dekom, roditelji su joj razvedeni. U šoku smo, nikad ranije se nije dešavalo ništa slično, nadam se da će je naći živu i zdravu - kaže tetka nestale devojčice.

Kurir/ Telegraf.rs