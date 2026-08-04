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Devet plaža na dva najpoznatija grčka egejska ostrva izgubilo je status Plave zastave za 2026. godinu nakon što su inspekcije otkrile nedostatke u upravljanju plažama i neispunjavanje standarda međunarodnog programa. Izvestio je "Dnews".

Pogođene plaže nalaze se na ostrvu Paros, jednoj od glavnih turističkih destinacija na Kikladima, i Hiosu, ostruv u istočnom Egeju, blizu turske obale.

Četiri plaže na Parosu i pet na Hiosu uklonjene su s grčkog i međunarodnog popisa plaža s "Plavom zastavom".

Nenajavljena inspekcija

Odluka je doneta nakon nenajavljenih inspekcija koje su sproveli procenjivači Helenskog društva za zaštitu prirode, koje u Grčkoj koordinira program Plava zastava, kao i međunarodni procenjivači.

Foto: Constantinos Pliakos / Alamy / Profimedia

Inspektori su utvrdili da neke plaže nisu bile adekvatno pripremljene za ovogodišnju letnju sezonu ili nisu ispunjavale zahteve vezane uz usluge za posetioce, pristupačnost osobama s invaliditetom, sigurnost kupača, čistoću i pružanje tačnih javnih informacija.

Plava zastava jedna je od najpoznatijih ekoloških oznaka na svetu za plaže, marine i turističke brodove.

Oznaka ima veliki značaj

Za Grčku, u kojoj su plaže jedan od ključnih aduta turističke ponude i svake godine privlače desetine miliona stranih posetilaca, ova oznaka ima i veliki marketinški značaj.

Prema pravilima programa, plaže koje su dobile ovu oznaku bile su u obavezi da istaknu "Plavu zastavu" do 1. jula.

Povučeno devet priznanja

Nacionalna komisija za procenu u Grčkoj i koordinacioni odbor programa potom su odlučili da povuku devet priznanja, navodeći da je taj potez bio neophodan kako bi se očuvao kredibilitet sertifikacije.

Povlačenje oznaka ne znači da se kvalitet morske vode pogoršao. Grčki organizatori programa saopštili su da voda na svih devet plaža i dalje ispunjava standarde za izuzetan kvalitet vode za kupanje.

Umesto toga, gubitak sertifikata povezan je sa nedostacima u organizaciji i funkcionisanju plaža.

Kurir/ Sloboden pečat