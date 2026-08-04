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Ljubav dece ne može da se odglumi. Njihov zagrljaj, osmeh i iskrena radost često vrede više od hiljadu reči, a upravo su takve emocije obeležile jedno venčanje.

Na svom najvažnijem danu, jedna vaspitačica doživela je iznenađenje koje će pamtiti zauvek. Njena kuma je, želeći da joj priredi trenutak za pamćenje, organizovala dolazak mališana sa kojima svakodnevno radi.

Kada ih je ugledala kako joj prilaze sa cvećem u rukama, mlada više nije mogla da zadrži suze. Dirljiv prizor raznežio je i goste, od kojih su mnogi krišom brisali oči.

Na snimku koji je objavljen na TikToku na profilu "srpska_posla" vidi se trenutak kada je svadbena svečanost nakratko prekinuta. Mlada shvata da se nešto dešava, ali ne sluti kakvo joj je iznenađenje pripremljeno.

Zbunjeno gleda oko sebe, a onda na vratima ugleda svoje mališane.

Već u sledećem trenutku emocije su je potpuno savladale. Sa osmehom kroz suze posmatrala je decu kako joj prilaze jedno po jedno.

Mališani su elegantno obučeni za ovu posebnu priliku, a u rukama nose cveće. Uz široke osmehe prilaze svojoj omiljenoj vaspitačici, pružaju joj crvenu ružu, dok gosti sa oduševljenjem prate svaki trenutak. Mnogi su posegnuli za telefonima kako bi zabeležili ovaj susret, a malo ko je uspeo da sakrije emocije.

Mlada je grlila mališane, ne krijući koliko joj taj gest znači. Suze radosnice govorile su više od bilo kakvih reči.

"Danas je naša Milena doživela jedan od najlepših i najemotivnijih trenutaka. Cela grupica mališana iz vrtića došla je da je iznenadi, zagrli i poželi joj sreću na početku jednog novog životnog poglavlja. Svako od njih poklonio joj je po jednu ružu, kao simbol ljubavi, podrške i najlepših želja za srećan ulazak u brak", navodi se na Tik Tok profilu "freesoundband".

Emotivan trenutak nije ostavio ravnodušnim ni korisnike društvenih mreža, koji su priznali da su ih prizori sa venčanja rasplakali.

"Lepši snimak nisam videla odavno. Ljubav dece je najčistija, isplakala sam se."

"Ovo je nešto najlepše u ovom svetu ludila."

"Izgleda da nam je svima nešto upalo u oko. Koliko ljubavi na jednom mestu."

"Divno. Neka joj ljubav ispuni život, jer i ona ume da je pruži."