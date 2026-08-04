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U sklopu održavanja, obnove i unapređenja sistema protivpožarne zaštite u objektima kojima upravlja, JKP „Parking servis“ izvodi radove na obnovi protivpožarne i antikorozivne zaštite u garaži „Obilićev venac“. Sa čeličnih elemenata uklanjaju se oštećeni stari premazi i nanose novi, savremeniji slojevi otporniji na vatru i koroziju.

Radovi se sprovode sukcesivno, tokom letnjeg perioda, kada je manji broj korisnika, uz minimalno smanjenje parking-kapaciteta.

Primenom novih tehnologija, sprečavaju se korozivni i drugi procesi, koji mogu da naštete čeličnoj konstrukciji garaže. Novi sistem obezbeđuje stabilnost i zaštitu objekta u vremenskom intervalu od 60 minuta u slučaju požara, pri temperaturama višim od 500 stepeni, uz garanciju od 15 godina.

1/5 Vidi galeriju JKP „Parking servis“ izvodi radove na obnovi protivpožarne i antikorozivne zaštite u garaži „Obilićev venac“ Foto: Marko Jovičić/JKP "Parking servis"

U najreprezentativnijem i višestruko nagrađivanom objektu, garaži „Obilićev venac“, radove izvodi stručni kadar sa neophodnim referencama, uključujući i sertifikovane alpiniste za teško pristupačne spoljne elemente garaže.