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Najveće letnje gužve na graničnim prelazima ponovo su na snazi. Kolone vozila, višesatna čekanja i umorni putnici postali su gotovo svakodnevna slika tokom avgusta, kada stotine turista iz Srbije kreću ka Grčkoj i drugim destinacijama. Međutim, pored dugog čekanja, putnicima dodatni problem stvaraju i pojedini vozači koji pokušavaju da preskoče kolonu i preko reda dođu do granične kontrole.

Na društvenim mrežama povela se rasprava nakon objave u Fejsbuk grupi "Grčka info", u kojoj je upućen apel svim vozačima da imaju više strpljenja i poštovanja prema ljudima koji satima čekaju u kolonama.

- Molba svim vozačima na graničnim prelazima. Poslednjih dana sve više putnika nam se žali da se pojedini vozači ubacuju preko reda, obilaze kolonu i staju ispred vozila koja već dugo čekaju. Molimo vas da to ne radite. U automobilima koje obilazite takođe se nalaze deca, stariji ljudi i porodice koje su umorne od dugog puta i višesatnog čekanja, baš kao i vi - navodi se u objavi.

U apelu se dodaje da nekoliko minuta prednosti nije vredno nervoze i konflikta.

- Svi želimo što pre da pređemo granicu i nastavimo put, ali ubacivanje preko reda nije korektno prema ljudima koji strpljivo čekaju. Nekoliko minuta prednosti nije vredno nervoze, rasprave, svađe pa i ugrožavanja bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Krenuli smo na odmor – nema potrebe da ga započinjemo svađom na granici - poručili su iz grupe.

Pojedini vozači se ubacuju preko reda na granicama
Foto: Facebook prinscreen Grčka info

Objava je izazvala veliki broj komentara, a mnogi putnici tvrde da se isti problem ponavlja gotovo svakog leta.

- To se dešava svake godine, pogotovo oni sa džipovima od dva metra visine pa zastrašuju ljude sa normalnim kolima. Kod mene još nijedan nije ušao preko reda, pa kom opanci, kom obojci - napisao je jedan korisnik.

Jedna putnica opisala je neprijatno iskustvo sa višesatnog čekanja na granici, posebno teško jer je putovala sa bolesnim detetom.

- Mi smo juče na ulazak u Makedoniju čekali od 13 do 19 časova. Dete mi je dan pre toga dobilo stomačni virus, putovali smo sa temperaturom i ostalim mukama, blago rečeno katastrofa. Obilazili su sa svih strana, vozili kroz šanac, preko trotoara, sporednim putevima, pa se opet sekli da se vrate u obeležene trake i voze kao da je sve normalno. Tako je svake godine i potrebni su debeli živci da vam ne propadne divni odmor - napisala je ona.

Gužve na Evzoniju
Foto: Kurir/T.S.

Pojedini vozači navode da ne žele da popuste onima koji pokušavaju da se ubace.

- Ja ih ne puštam da uđu ispred - kratko je poručio jedan član grupe.

Drugi smatraju da bi problem mogao da se reši jedino strožim kaznama.

- Treba da se uvede kazna. Sečenje kolone, prebacivanje za prvi prekršaj 1.000 evra, drugi 2.000, pa možda nauče da čekaju i poštuju druge. Dok ne počne kazna i da važi za sve, ništa se neće promeniti - navodi se u komentaru.

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