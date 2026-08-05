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Srbija se danas i sutra nalazi na udaru najjačeg talasa vrućine ovog leta!Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) uključio je crveni meteoalarm za teritoriju cele zemlje, upozoravajući da su pred nama vrlo opasne vremenske prilike koje mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja. Temperature će se kretati od 35 do preko 40 stepeni, a stručnjaci upozoravaju da će zbog jakog UV zračenja subjektivni osećaj na direktnom suncu biti i znatno viši.

RHMZ najavljuje da će danas biti sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnje temperature kretaće se od 12 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 23 stepena u Beogradu, dok će maksimalna dnevna temperatura iznositi od 35 do 40 stepeni.

Veoma toplo vreme zadržaće se i u četvrtak, kada se očekuje i pik toplotnog talasa, a tek od petka očekuje se manji pad temperature, kada će se maksimalne vrednosti u većini mesta kretati između 32 i 36 stepeni. Početkom naredne sedmice meteorolozi ponovo najavljuju postepeni porast temperature.

Vrhunac vreline

Na teritoriji cele Srbije od danas je na snazi crveni meteoalarm kao najviši stepen upozorenja.

Crveni alarm u celoj Srbiji 6. avgusta Foto: RHMZ Printscreen

- Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika i slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi - upozorio je RHMZ.

- Do 8. avgusta maksimalne temperature dostizaće i 42 stepena, dok će u Beogradu biti oko 41. Poseban oprez potreban je zbog UV zračenja. Ako ste direktno izloženi suncu, subjektivni osećaj temperature može biti viši za pet do deset stepeni. Ako je u hladu 41 stepen, na direktnom suncu ili u automobilu temperatura može dostići i 48 stepeni. Ovo je poslednji, ali ujedno i najjači toplotni talas ove godine s temperaturama oko i preko 40 stepeni. Posle njega više ne očekujemo duže periode s temperaturama iznad 35 stepeni - rekao je Ristić i najavio da se ozbiljnije osveženje i normalizacija vremena očekuju tek u trećoj dekadi avgusta.

Foto: Wolfilser/Shutterstock, Jakov Milošević, Tolga Akmen/EPA

Zdravstveni rizik

Da ekstremne vrućine nisu samo neprijatnost, već mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, upozoravaju i lekari. Visoke temperature opterećuju srce, krvne sudove i ceo organizam, a simptomi koje mnogi pripisuju običnom umoru mogu biti prvi znak toplotne iscrpljenosti ili toplotnog udara.

Dr Tijana Petrović, specijalista interne medicine, ističe da tokom vrelih dana posebnu pažnju treba obratiti na simptome koji se ne povlače nakon odmora i rashlađivanja.

- Ukoliko se tokom ili nakon izlaganja toploti jave jaka glavobolja, povišena telesna temperatura, mučnina i povraćanje, izražena malaksalost ili grčevi u mišićima, bolovi u grudima i otežano disanje, potrebno je javiti se lekaru - kaže dr Petrović.

Foto: Shutterstock

I Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" upozorava na veoma opasne vremenske uslove.

- Ozbiljno odstupanje mikroklimatskih i ambijentalnih uslova od onih u zoni termalnog komfora predstavlja povećanu verovatnoću za nastanak težih manifestacija toplotnog stresa, poput toplotnog osipa, toplotnog edema, toplotne sinkope, grčeva, iscrpljenja i toplotnog udara - upozoravaju iz "Batuta" i savetuju da se u najtoplijem delu dana, između 10 i 17 časova, izbegava boravak na otvorenom, da se unosi dovoljno tečnosti, nose lagana i svetla garderoba, kao i da se posebna pažnja posveti deci, starijim osobama, trudnicama i hroničnim bolesnicima, koji su među najugroženijim grupama tokom ekstremnih vrućina.