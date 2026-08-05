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Radovi na istočnoj unutrašnjoj obilaznici Soluna, koji su bili planirani za večeras od 23 časa, do srede, 5. avgusta do 05 časova, odloženi su zbog nepredviđenog tehničkog problema, objavljeno je na Fejsbuk stranici Grčka info.

Za sada nije objavljen novi termin radova, a nije razjašnjeno da li će i radovi i zatvaranja planirani za 5. avgust da budu sprovedeni prema ranijem planu.

Ranije je bilo saopšteno da se očekuju izmene u saobraćaju na obilaznici oko Soluna i da će zbog radova u okviru projekta "Flyover" biti uvedena dva noćna zatvaranja pojedinih deonica, uz preusmeravanje vozila kroz grad.

Kako se navodi planirano je bilo da bude zatvoren smer iz pravca Halkidikija ka Evzoniju, Makedoniji i Srbiji i da će se vozila preusmeravati kroz grad.