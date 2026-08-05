Slušaj vest

Radovi na istočnoj unutrašnjoj obilaznici Soluna, koji su bili planirani za večeras od 23 časa, do srede, 5. avgusta do 05 časova, odloženi su zbog nepredviđenog tehničkog problema, objavljeno je na Fejsbuk stranici Grčka info.

Za sada nije objavljen novi termin radova, a nije razjašnjeno da li će i radovi i zatvaranja planirani za 5. avgust da budu sprovedeni prema ranijem planu.

Ranije je bilo saopšteno da se očekuju izmene u saobraćaju na obilaznici oko Soluna i da će zbog radova u okviru projekta "Flyover" biti uvedena dva noćna zatvaranja pojedinih deonica, uz preusmeravanje vozila kroz grad.

Kako se navodi planirano je bilo da bude zatvoren smer iz pravca Halkidikija ka Evzoniju, Makedoniji i Srbiji i da će se vozila preusmeravati kroz grad.

Planirano je bilo i da se zbog radova planiranih za noć između srede i četvrtka zatvori deo obilaznice u oba smera i da će kroz grad da budu preusmeravana vozila iz Srbije i Severne Makedonije ka Halkidikiju, kao i vozila koja iz pravca Halkidikija putuju ka Srbiji.

Ne propustiteDruštvoOdmah posle ovog stiže novi toplotni talas! Od 13. avgusta temperature ponovo skaču: Biće još gore - kuvaćemo se
vrućine toplotni talas 40 stepeni
DruštvoŠok u Grčkoj: Devet popularnih plaža ostalo bez Plave zastave - inspekcija upala nenajavljeno i zatekla haos
shutterstock-2077667047.jpg
DruštvoPotraga za devojčicom (13) u Vrbasu: Rekla da ide da se umije, pa joj se izgubio svaki trag - oglasila se Anastasijina tetka
1612384_anastasija-arvai_ff.jpg
DruštvoGori zemlja na Blagu Mariju, a evo šta to znači: U Srbiji od jutros toplije nego u Egiptu
blaga marija.jpg