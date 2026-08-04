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Nije tajna da Beograd decenijama unazad nosi titulu jedne od najatraktivnijih i najdinamičnijih destinacija na jugostoku Evrope.

Prestonica Srbije poznata je po spoju burne istorije, specifične arhitekture i neponovljivog duha koji se oseti na svakom koraku - od šetnje Knez Mihailovom i pogledom sa Kalemegdana, pa sve do čuvenog noćnog života.

Foto: Tos

Međutim, ono što iznova fascinira svakog stranca koji kroči na našu kaldrmu nisu samo spomenici, već otvorenost, toplina i gostoprimstvo naroda.

Upravo tu autentičnu energiju naše prestonice odlučio je da istražuje i popularni engleski jutjuber Hari Džagard, čiji je kanal posvećen turizmu i putovanjima praćen od strane stotina hiljada ljudi.

On je nedavno posetio Beograd, želeći da iz prve ruke vidi kako danas izgleda grad sa tako složenim istorijskim nasleđem, ali i da proveri da li je reputacija Srba kao fantastičnih domaćina zaista opravdana.

"Svi vas zovu na rakiju i daju vam poklone"

Hari nije krio oduševljenje već od samog dolaska.

- Ovo je prelep grad, divne i autentične energije. Kada stignete ovde, svi su neverovatno prijateljski nastrojeni. Ljudi vam daju poklone, pozivaju vas u svoje domove na rakiju, a uz to svi perfektno govore engleski jezik. Upoznao sam zaista divne ljude i prosto ne mislim da ovaj narod zaslužuje status negativaca kakav im je često nametan. Presrećan sam što sam ovde - ispričao je engleski jutjuber na samom početku svog videa.

Foto: Tik Tok Printscreen/harryjaggardtravel

Međutim, pored impresija o narodu, Hari se u uvodu videa osvrnuo i na istorijske okolnosti, spominjući prostore bivše Jugoslavije, Tita, ali i bombardovanje 1999. godine. U svojoj želji da u opisu i narativu naglasi dramatiku i oporavak grada, opisao je Beograd kao "najbombardovaniji i najrazrušeniji grad Evrope" koji je pretrpeo ogromna razaranja tokom 78 dana NATO agresije.

Žučna rasprava Upravo zbog te kombinacije istorijskih opisa i izuzetno pozitivnih utisaka o Srbima, njegov video ubrzo je izazvao veliku raspravu u komentarima ispod objave.

Pojedini korisnici, uglavnom sa stranim profilima, odmah su pojurili da kritikuju engleskog jutjubera tvrdeći da Beograd definitivno nije grad koji je najviše bombardovan, te da nije istina da je bio potpuno uništen.

Drugi su ostavljali zlonamerne i provokativne komentare poput "Srbija ove nedelje forsira propagandu", "Zar stvarno prijateljski nastrojeni?", pa čak i sramotne parole poput "Hvala NATO-u" i "Ne znate šta su radili, status negativca se ne gubi tako lako".

Ipak, mržnja i provokacije ostale su u dubokoj senci onih koji su doživeli pravu lepotu Srbije. Ubrzo je usledila prava lavina pozitivnih komentara i podrške kako od samih Srba, tako i od stranaca koji su lično posetili našu zemlju i zaljubili se u nju:

Beograd je moj omiljeni grad

"Beograd je moj omiljeni grad na celom svetu, volim ga iz sveg srca"

"Moj sin živi u Beogradu i oženio se predivnom Srpkinjom. Prelepe trenutke sam provela i u Beogradu i u Nišu!"

"Posetio sam Beograd u martu i bio je apsolutno prelep" - ređali su se utisci oduševljenih turista.