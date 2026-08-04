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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednica Vladinog Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas u Banjaluci, nakon ceremonije polaganja venaca na Spomenik poginulim borcima u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, da su na dan kada se Srbija seća stradalih u zločinačkoj operaciji „Oluja“ započeti radovi na izgradnji Spomen-kompleksa kod crkve Banstol u Sremskim Karlovcima, posvećenog svim ubijenim, poginulim i nestalim Srbima na prostoru današnje Republike Hrvatske.

- Kada dođe avgust, svaki Srbin seti se kolona, zavičaja koji je ostao iza leđa i hiljada porodica koje su preko noći izgubile svoj dom. Oluja je pogrom i živa rana koja se ne meri godinama, već uspomenama koje nikada nisu prestale da bole - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da Banstol već decenijama predstavlja mesto okupljanja Krajišnika, mesto gde su čuvane uspomene, delile se suze i negovala nada, a da će izgradnjom memorijalnog kompleksa postati i trajno mesto nacionalnog sećanja.

Foto: Ministarstvo za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

- Poseban značaj ovog spomen-kompleksa jeste u tome što će po prvi put na jednom mestu biti uklesana imena više od osam hiljada ubijenih, poginulih i nestalih Srba sa prostora današnje Republike Hrvatske. To neće biti samo spisak žrtava, već svedočanstvo da su ti ljudi živeli, voleli, podizali svoje porodice i imali svoje domove. Iza svakog imena stoji jedan život, jedna porodica, jedan zavičaj i jedna neprebolna rana. Dok su njihova imena uklesana u kamen, ona nikada neće biti izbrisana iz pamćenja srpskog naroda - naglasila je ministarka.

Prema njenim rečima, ovaj memorijalni kompleks nije samo spomenik prošlosti, već zavet da srpske žrtve nikada neće biti prepuštene zaboravu.

1/5 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski - Srbija prvi put podiže spomen-kompleks sa imenima više od 8.000 srpskih žrtava sa prostora današnje Hrvatske Foto: Ministarstvo za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

- Država ima obavezu da pamti onda kada vreme preti da izbriše uspomene. Ne zato da bismo živeli u prošlosti, već zato što narod koji izgubi sećanje na svoje žrtve gubi deo sebe. Pamćenje nije teret, već dug prema onima koji više nisu sa nama i zavet generacijama koje dolaze - poručila je Đurđević Stamenkovski.