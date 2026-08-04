Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić objavom na Instagramu skrenuo je pažnju na važnost delatnosti mehaničara, koji su naš helikopter koji gasi požare u Španiji održavali u besprekornom stanju.

- Ne pamte se samo oni koji poleću. Pamte se i oni koji brinu da svaki let bude bezbedan.

Dok je „Super Puma“ Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije iznad Španije pružala podršku u borbi protiv velikih šumskih požara, jedan tim je svakodnevno radio daleko od očiju javnosti - mehaničari Helikopterske jedinice, ljudi od čijeg znanja, preciznosti i posvećenosti zavisi svaki bezbedan let.

NJihov posao ne počinje poletanjem, niti se završava sletanjem. Svaka provera, svaki detalj i svaka odluka nose istu odgovornost – da posada ima poverenje u letelicu, a misija bude uspešno izvršena.

U Španiji su, kao i mnogo puta do sada, pokazali da snagu jednog tima ne čine samo oni koji su u prvom planu, već i ljudi čiji se rad najbolje vidi onda kada sve prođe bez problema.