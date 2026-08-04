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Srpski turisti godinama unazad nemaju dilemu kada je u pitanju letovanje - Grčka je prva i omiljena destinacija. Osim toplog mora i prelepih plaža, ono što naše ljude iznova vraća na grčku obalu jeste čuvena hrana, opuštena atmosfera i to dugogodišnje uverenje o "bratskom gostoprimstvu". Većina turista iz Srbije tamo se oseća kao kod kuće, ubeđena da su nam domaćini uvek naklonjeni.

Međutim, kada se umesto srdačnog osmeha i dobrodošlice nađete u situaciji da vas neko tretira kao gosta drugog reda, trežnjenje ume da bude izuzetno neprijatno.

Upravo to dogodilo se Srpkinji Aleksandri, koja već tri godine letuje u Pefkiju na ostrvu Evija i nikada ranije nije imala nijedno loše iskustvo - sve dok nije kročila u jedan lokalni kafić.

Evija je drugo najveće ostrvo Foto: Shutterstock

Aleksandra je odlučila da podeli svoje neprijatno iskustvo iz lokala gde je umesto uobičajene ljubaznosti doživela neprijatnost.

- Za tri godine u Pefkiju nikad nisam doživela nikakvu neprijatnost, osim taj jedan put u ovom kafiću. Bila je živa muzika, u kafiću je bilo mnogo Grka prema kojima je konobar bio veoma ljubazan i uslužan. Pivo na ledu, ohlađene čaše, čips uz pivo, Pepsi i čaša sa ledom... Za razliku od njih, prema nama je pokazivao tako otvorenu ksenofobiju da mi nismo mogli da verujemo - podelila je Aleksandra na Fejsbuk grupi "Evija info".

Kako opisuje, umesto osnovne usluge koju bi dobio bilo koji gost, dočekao ih je krajnje drzak stav.

Foto: Shutterstock

- Doneo je piće, nije nam ga ni otvorio, samo ga je bacio pred nas. Drugarici je doneo Pepsi u limenci bez čaše, o ledu da ne govorimo - sve smo morali dodatno da tražimo... Čak je pokušao i više da nam naplati, pa smo tražili račun - ispričala je ona.