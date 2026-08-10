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Opasna i invazivna riba lav ponovo je uočena u Jadranskom moru, ovog puta kod Nedeljica, gde je i ulovljena, a fotografija se ubrzo proširila društvenom mrežom "X". Njeno novo pojavljivanje izazvalo je brojne reakcije građana, a Kurir je nedavno pisao da su turisti na istoj lokaciji primetili ovu otrovnu vrstu.

Fotografija ulovljene ribe lav objavljena je na društvenoj mreži "X", gde su korisnici podelili svoja iskustva sa ovom invazivnom vrstom koja se poslednjih godina sve češće sreće u Jadranu.

- Ronimo par dana u Moluntu, odmah iza Prevlake. Na svakom zaronu ih vidimo par komada. Više nego murina i jastoga - napisao je jedan korisnik.

Drugi je podsetio kako su se sa ovim problemom borili na Karibima.

- Bahami su imali problem sa njima. Onda se neko setio da dovede kuvara, objasni kako se filetira, i sada restorani prodaju specijalitete od nje. A narod je sam krenuo da ih istrebljuje.

Jedan od komentara upozorio je i na opasnost koju predstavlja kontakt sa njenim bodljama.

- Ta riba je izuzetno invazivna i otrovna. Neće te ubiti, ali ako je zgaziš, imaćeš izuzetno velike bolove. One se prodaju i za morske akvarijume, i pakuju se u posebnu ambalažu koja ne može da se probuši iz jasnih razloga. Viđao sam snimke gde se ljudi uhvate rukama za bodlje.

Još jedan korisnik naveo je da ova vrsta više nije retkost u ovom delu Mediterana.

- Ribu lav viđao sam često po Mediteranu.

Podsetimo, Kurir je nedavno pisao da su turisti upravo na istoj lokaciji prijavili da su u moru primetili ribu lav, što je tada izazvalo veliku pažnju javnosti.

Riba lav je poreklom iz toplih voda Indijskog i Tihog okeana, ali se usled zagrevanja mora i otvaranja novih migracionih puteva poslednjih godina sve češće pojavljuje u istočnom Mediteranu, a sada je njeno prisustvo sve izraženije i u Jadranskom moru.

Njene leđne, karlične i analne bodlje sadrže otrov koji može izazvati izuzetno jak bol, otok, crvenilo i upalu. Kod osetljivijih osoba mogu se javiti i ozbiljnije reakcije poput mučnine, povraćanja, vrtoglavice, ubrzanog rada srca, nesvestice, pa čak i privremenih neuroloških tegoba.

Stručnjaci ističu da ubod ribe lav u najvećem broju slučajeva nije smrtonosan, ali može biti izuzetno bolan i zahteva hitnu medicinsku procenu, naročito kod dece, starijih osoba i ljudi koji imaju hronične bolesti ili alergije.

Riba lav je opasna i za morski svet Foto: Schoening / imago stock&people / Profimedia

Ako dođe do uboda, preporuka je da se povređeni deo tela što pre potopi u veoma toplu vodu, temperature oko 45 stepeni Celzijusa, u trajanju od 30 do 60 minuta. Toplota pomaže u razgradnji toksina i ublažavanju bola, ali je nakon toga neophodno javiti se lekaru kako bi rana bila adekvatno zbrinuta i sprečile moguće komplikacije.

Osim što predstavlja rizik za kupače i ronioce, riba lav je ozbiljna pretnja i morskom ekosistemu. Reč je o veoma proždrljivom predatoru koji se hrani sitnim ribama i rakovima, dok u Jadranu gotovo da nema prirodnih neprijatelja.